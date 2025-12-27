VHS¤¬¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ⁉¡×¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò8£í£í¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤Ë¡ª
µÏ¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Êºòº£¤Ç¤â¡Ö¥Á¥§¥¡×¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡È¼Ì¿¿¡ÉÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡£¤½¤Î¥Ç¥¸¥¢¥ÊÎ¾Åá»È¤¤¤ÎÆ±¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Î2025Ç¯ÌäÂê
¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÂçºåËüÇî³«ºÅ¤È¡¢¤È¤«¤¯¾¼ÏÂ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëºòº£¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¡¢°Õ³°¤ä°Õ³°¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤â¾¼ÏÂ¤¬µÓ¸÷¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¾¼ÏÂ¥á¥Ç¥£¥¢¤À¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡ÖX¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢ÁÄ¶È¤Ø¤Î²¹¸ÎÃÎ¿·¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÀ¹¶·¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£
¤½¤ì¤ÏÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡£Ì¾¾ÎÄÌ¤ê¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¡×¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¼ç¤ÊÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖVHS¤Ê¤É¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¡Ê¼§µ¤¥Æ¡¼¥×¡Ë¤ÎDVD²½¡×¡Ö8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎDVD²½¡×¡Ö¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥ì¥¿¥Ã¥Á¤ò´Þ¤àDVD²½¡×¤Ê¤É¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÇDL¡¢ºÆÀ¸¡¢ÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤ëDVD¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥×¥é¥¹¡×¤Ê¤É¥¤¥Þ¥É¥¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¡Ë¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ÏÉáµÚ¤«¤é40¡Á50Ç¯¤¬·Ð²á¡£¥Æ¡¼¥×¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÎô²½¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸ÉÊ¼Á¤ÎÄã²¼¤äºÆÀ¸ÉÔ²Ä¤â¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤«¤é¤Ï±ÇÁüµÏ¿¤Î¾Ã¼º²Ù¤¬·Ù¾â¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¤³¤Î¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Î2025Ç¯ÌäÂê¡×¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¡¢VHS¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Î¥À¥Ó¥ó¥°°ÍÍê¤¬°ú¤¤âÀÚ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖVHS¡¢¥ß¥ËDV¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Î¤Û¤«¡¢¾¼ÏÂ50Ç¯Âå¤ËºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤òDVD²½¤¹¤ë¤Î¤¬¼ç¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤«¤é¤ÎDVDºîÀ®¤Ç¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë±Ç¼Ìµ¡¤ÇÅê±Æ¤·¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ò¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹´üÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¥Æ¡¼¥×¤ò¥«¥»¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢Àö¾ô¡¦¿¡¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Ì¿¿¥é¥Ü¤Ç¤Î¥×¥í¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë·È¤ï¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÎÆ£Æ²Àµ´²¤µ¤ó¤À¡£
¢¥ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò»ö¶È¿ä¿ÊËÜÉô¥À¥¤¥ì¥¯¥È±Ä¶ÈÉô¥·¥Ë¥¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÆ£Æ²Àµ´²¤µ¤ó¡£8mm¥«¥á¥é¡õ¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Õ¥¸¥«¡ª¡×¤Î¤Û¤Û¾Ð¤ß
¢£¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡ª
¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆÉ¼Ô½ô»á¤Î¼«Âð¤Ë¤âÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤·¤Þ¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¤â¤Ï¤äºÆÀ¸µ¡´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¤í¤¦¤«¤é¤À¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¥«¥Ó¤âÀ¸¤¨¤ÆÅöÁ³¡£¥Æ¡¼¥×¤òÀö¾ô¤·¤Æ¤«¤é¥À¥Ó¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤ÏÍý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¥·¥ó¥°¥ë8¤ÎDVD¥À¥Ó¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö¹©Äø¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥×¤ÎÆâÍÆ¤òÃúÇ«¤ËºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿±ÇÁü¤ò1ÇÜÂ®¤Ç¤¹¤Ù¤ÆºÆÀ¸¤·¡¢Åê±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ËÊÑ´¹¤·¤ÆDVD¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ÉÊ¼Á¤ò½Å»ë¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¼ÂºÝ¤Ë±Ç¼Ìµ¡¤Ç±Ç¤·¤¿²èÌÌ¤ò¥«¥á¥é¤Ç¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¥À¥Ó¥ó¥°¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤À¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ1ÇÜÂ®¤ÇºÆÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥À¥Ó¥ó¥°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤³¤ì¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
¢£¤ªÃã¤Î´Ö¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡Ö¥·¥ó¥°¥ë8¡×
¤µ¤Æ¼§µ¤¥Æ¡¼¥×¡á¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥í¥°¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡°ìÈÌ¤ËÊÝ´É¾õÂÖ¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¼§µ¤¥Æ¡¼¥×¤è¤êÄ¹´üÊÝÂ¸¤¬¤¤¯¥Õ¥£¥ë¥à¤À¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë£¸Ð¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¾ì¹ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ°ºî¤¹¤ëºÆÀ¸µ¡´ï¤¬¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¤À¡£
¢¥1971Ç¯12·îÈ¯Çä¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥ë¥¹Êý¼°¤Ë¤è¤ëÆ±Ä´Ï¿²»¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖZ800¡×
¢¥1976Ç¯4·îÈ¯Çä¡£2.7ÇÜ¥º¡¼¥à¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤·¤¿Æ±»þÏ¿²»µ¡¼ï¤Î¡Ö¥µ¥¦¥ó¥ÉZXM300¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â´Ñ¤¿³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò±Ç¤·¤¿¡Ê¤é¤·¤¤¡Ë8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö¼Â²È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¸Î¿Í¤Î°äÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤À¤¬¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤¬¥À¥Ó¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ±¼Ò¤¬µ¬³Ê²½¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¥°¥ë8¡×¡£ÆÈ¼«µ¬³Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Û¤É¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö¥·¥ó¥°¥ë8¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿1965Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ40Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤ÇÉáµÚ¤·¤¿8mm¥à¡¼¥Ó¡¼¥«¥á¥é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ë8¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ñ¥Æ¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ó¥°¥ë8¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥ó¡¢¥ä¥·¥«¡¢¥¨¥ë¥â¡¢¾®À¾Ï»¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢À½ÉÊ²½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÀï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Î»þ´ü¤«¤é¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Ï¼Ì¿¿¤äµÏ¿¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ó¥°¥ë8¡×¤â¤Þ¤¿½ÅÍ×¤Ê±ÇÁüµÏ¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¡Ö¥À¥Ó¥ó¥°¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ï»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¥À¥Ó¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡Ö¥·¥ó¥°¥ë8¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿´²¹¤Þ¤ë¤´´¶ÁÛ¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¡ÁÎÞ¤Ê¤¯¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê»æ¡¢´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤òÂ¿¤¯¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤à¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤â¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¢¥80Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¥·¥ó¥°¥ë£¸¥Õ¥£¥ë¥à¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¢¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤´¼«Ëý¤Î8¥ß¥ê¤òºîÉÊ¤ò¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×²½¡ÊVHS¡¦¥Ù¡¼¥¿¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¸¥Ó¥Ç¥ª¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉáµÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢8mm¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë
¢£¡Ö¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Î²¹¸ÎÃÎ¿·
¡ÖAI¤¬¤É¤ì¤À¤±¿Ê²½¤·¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤À¤±¤ÏAI¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÉ¤é¤»¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¼Ì¿¿¹¬Ê¡ÏÀ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢2023Ç¯8·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö¼Ì¿¿¹¬Ê¡ÏÀ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ö¼Ì¿¿¹¬Ê¡ÏÀ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò¡È»£¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ë¡É¡¢¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ì¿¿ËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤ä¹¬¤»¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÀ¸Êª¤Î¥Õ¥ì¡¼¥àÅ¸¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤È¼Ì¿¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¡È¾þ¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ì¿¿¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤ÎºîÉÊ¡É¤òºî¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢¥¡Ö¼Ì¿¿¹¬Ê¡ÏÀ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥¤¥á¡¼¥¸
¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²èÁü¤ÏÁ¯¤ä¤«¤À¤·¡¢¤Þ¤¿ÌµÀ©¸Â¡£¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÍÆ°×¤À¡£¤·¤«¤·²èÁü¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤ò¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ý¤á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Éô²°¤Î²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¼Ì¿¿¤ò¤Õ¤È¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ï¢ÁÛ¤¬¿Ê¤à¡£
Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ç¡Ö°ìÀ¸Êª¤Î¥Õ¥ì¡¼¥àÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿»þ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬°¦±ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ò¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÇØ·Ê¤Ë³è¤«¤¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¿è¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÂçÊÑ´î¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¥¡Ö¼Ì¿¿¹¬Ê¡ÏÀ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥¤¥á¡¼¥¸
¢£¡Ö8mm¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ò¡ÖDVD¡×¤Ç´Ñ¤Æ¡ÄÎÞ
¥À¥Ó¥ó¥°°ÍÍê¤«¤éÂÔ¤Ä¤³¤È2¤«·î¡£¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×2025Ç¯ÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ¤Ê¤é¤Ì¥Õ¥ëÁà¶È¤òÂ³¤±¤ë¹©¾ì¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤«¤é¥À¥Ó¥ó¥°¤·¤¿DVD¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¢¥¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¡£DVD¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¥³¥Ô¡¼¥¬¡¼¥É¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áPCÅù¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¡£8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎDVD¥À¥Ó¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¶â¤Ï¡¢¥À¥Ó¥ó¥°ÎÁ¶â1ËÜ1540±ß¡Á¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤ë¡Ë¡ÜÁ÷ÎÁ2200±ß¤Ç3740±ß¡Á¡£ËÜ¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÃ±²Á¤â²¼¤¬¤ë
Á÷¤Ã¤¿8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤È¥À¥Ó¥ó¥°DVD¤Ë¼ýÏ¿¥·¡¼¥ó¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¼«Âð¤ÎBD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯PLAY¡ª¡¡8Ð¥Õ¥£¥ë¥à¤òÄó¶¡¤·¤¿²ÈÆâ¡¢¥Á¥Ó¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤É¤â¥Æ¥ì¥ÓÁ°¤Ç¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¡¢¤ï¤¿¤·¤Î3ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤À¡ª¡×
¡Ö¤³¤Î¾®¤µ¤Ê»Ò¤¬¥Þ¥Þ¤Ê¤Î¡©¡×
¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¥Á¥Ó¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤êÍÄ¤¯¸«¤¨¤ë»Ò¶¡¤¬ÀÎ¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Á¤é¤Á¤é¤È¥Á¥Ó¤¿¤Á¤ÎÁÄÊì¡¢5Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤·¤¿²ÈÆâ¤ÎÊì¿Æ¤¬±Ç¤Ã¤¿¡£²ÈÆâ¤ÏÀä¶ç¤·¡¢¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡Ä¡×¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Æ²¤µ¤ó¤â¡Ö´¶¼Õ¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£êô¿§¤Î¿Ê¤ó¤À35Ç¯Á°¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤À¤¬¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµ²±ºÆÀ¸¤Ï¤Ä¤Í¤ËÅ·Á³¿§¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×2025Ç¯ÌäÂê¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢µÏ¿¥á¥Ç¥£¥¢¤â±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¶ä±ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢ÊÝ´É¾õÂÖ¤µ¤¨À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÄ¹´üÊÝÂ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´Ö¤â¤Ê¤¯Ç¯¤ÎÀ¥¡¢2026Ç¯¤ÎÀµ·î¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤²ÈÄí¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ñ»º¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´Ñ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
>>ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à ¥À¥Ó¥ó¥°¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹
