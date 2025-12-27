「自分が一緒にプレーしてきたMFのなかで最高の１人」欧州で躍動する21歳日本人を同僚が絶賛！「テクニックがあり、デュエルの感覚にも優れる」
日本人３選手が所属するNECのMF佐野航大を同僚が高評価している。
21歳の日本人MFは今季ここまで、エールディビジ全17試合にフル出場。８勝５分４敗で４位につける好調なチームを攻守において支えている。
NECの専門メディア『Forza NEC』によると、今季NECに加入したクロアチア人MFのダルコ・ネヤスミッチは、ボランチでコンビを組む佐野を「彼は間違いなく、自分がこれまで一緒にプレーしてきたミッドフィルダーのなかで最高の選手１人と言える」と絶賛する。
「テクニックがあり、攻守両面で走れ、セカンドボールやデュエルの感覚にも優れる。ただ、個人的に最も重要なのは、ピッチ上で目を見るだけで通じ合えること。僕らは言葉にしなくても理解し合える。互いの成長を助け合っているし、それが大事だと思う」
PSVやマインツからの関心が噂されるなど、欧州クラブから注目を集める佐野は、チーム内での信頼も厚いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
21歳の日本人MFは今季ここまで、エールディビジ全17試合にフル出場。８勝５分４敗で４位につける好調なチームを攻守において支えている。
NECの専門メディア『Forza NEC』によると、今季NECに加入したクロアチア人MFのダルコ・ネヤスミッチは、ボランチでコンビを組む佐野を「彼は間違いなく、自分がこれまで一緒にプレーしてきたミッドフィルダーのなかで最高の選手１人と言える」と絶賛する。
「テクニックがあり、攻守両面で走れ、セカンドボールやデュエルの感覚にも優れる。ただ、個人的に最も重要なのは、ピッチ上で目を見るだけで通じ合えること。僕らは言葉にしなくても理解し合える。互いの成長を助け合っているし、それが大事だと思う」
PSVやマインツからの関心が噂されるなど、欧州クラブから注目を集める佐野は、チーム内での信頼も厚いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…