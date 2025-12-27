「コンセプトとして大成功」阿部詩、クリスマスツリーになった姿に反響「こんなん似合う人いるんだ」
柔道女子52キロ級の東京五輪金メダリストの阿部詩選手は12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスツリーのコスプレ姿を公開しました。
【写真】阿部詩のクリスマスツリー姿
コメントでは「詩チャンメリークリスマス」「なにそれ可愛すぎてキュン死」「詩ちゃん可愛いがすぎますて」「コンセプトとして大成功」「サンタではないんやね！」「こんなん似合う人いるんだ」「良い顔するねー」「かわいいにも程があります！」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】阿部詩のクリスマスツリー姿
「良い顔するねー」阿部さんは「Merry Christmas」とつづり、1枚の写真を載せています。クリスマスツリーの着ぐるみを着用した姿を披露です。満面の笑みを浮かべています。
コメントでは「詩チャンメリークリスマス」「なにそれ可愛すぎてキュン死」「詩ちゃん可愛いがすぎますて」「コンセプトとして大成功」「サンタではないんやね！」「こんなん似合う人いるんだ」「良い顔するねー」「かわいいにも程があります！」と、称賛の声が多数上がりました。
衣装を着用したかわいい姿も22日には「M-1 人生をかけた漫才を間近で見て 感動と、大爆笑をさせていただきました」とつづり、楽屋前で衣装姿を披露した阿部さん。とてもかわいらしい姿です。気になった人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)