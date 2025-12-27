【2025年版】秋田県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「秋田市」、では1位は？
大東建託は、秋田県居住の20歳以上の男女5924人を対象に「住み続けたい街（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜秋田県版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答（一部2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、秋田県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
居住者からは「穏やかで住みやすい。近所の人達もいい人達だが、煩わしい付き合いはない」「スーパーや子供服屋さんやファストファッションブランドの服屋さんが近くにあり、日常の買い物に困らない」「自分に合った環境で、近くに田んぼがあり、ゆっくり散策でき、地域の人も皆親切」といった声が寄せられています。
居住者からは「静かだし、車がある限りは移動に困らない」「自然に溢れて、静かで落ち着いている」「幼少からいる土地なので」といった声が寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：秋田市／評点57.4／偏差値59.7秋田市は人口約30万人の緑豊かな都市で、商業・医療・福祉・教育施設がバランス良く整えられ、子どもから高齢者までが暮らしやすい「ちょうどいいまち」と評されています。秋田竿燈まつりや美術館、アウトドア施設など多様な楽しみも魅力です。
1位：山本郡三種町／評点62.7／偏差値76.44年連続で1位となった山本郡三種町は、豊かな自然と地域資源を活かし、子育て支援や教育環境を充実させる取り組みが進む自治体です。「みっしゅ」など子育て交流施設が好評で、STEAM教育導入など次世代支援にも力を入れています。
