¡Úºå¿ÀC¡Û»Åç½Ù¡Ö¤µ¤¹¤¬G1ÇÏ¡×¥ë¥¬¥ë¤¬G1ÇÏ¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤ë
¡¡12·î27Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¥«¥Ã¥×¡ÊG2¡¦¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢G1ÇÏ¥ë¥¬¥ë¤¬½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤Ï¥Ï¥Êº¹¤Î2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
ºå¿À¥«¥Ã¥×¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥³¥á¥ó¥È
1Ãå¡¡¥ë¥¬¥ë
»Åç¹î½Ùµ³¼ê
¡ÖÄÉ¤¤Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë²ÝÂê¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤â¤½¤³¤ò½½Ê¬¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÃÙ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤È¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀµ²ò¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏ¤Î¾¡Ééº¬À¡¢¤µ¤¹¤¬G1ÇÏ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯G1¾¡¤Ã¤Æ¤«¤éÇÏ¼«¿È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á°Áö¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆG1ÇÏ¤é¤·¤¤Áö¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤âG2ºå¿À¥«¥Ã¥×¤ò¾¡¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÃæ»³¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤ÇÌÀÆü¡ÊÍÇÏµÇ°¡Ë¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡12·î27Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦ºå¿À¥«¥Ã¥×¡ÊG2¡¦3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢»Åç¹î½Ùµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ë¥¬¥ë¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ï¥Êº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡ÊÌÆ6¡¦·ªÅì¡¦Ä¹Ã«Àî¹ÀÂç¡Ë¡¢3Ãå¤Ë4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¿¥¤¥à¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:19.0¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÉðËµ³¾è¡¢¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¡ÊÌÆ4¡¦·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ¡Ë¤Ï¡¢11ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡ÛÀ¾Â¼½ß¡ÖËÜÅö¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¥ë¥¬¥ëV¤Ç¿ÍÇÏ¤È¤â¤ËG1½éÀ©ÇÆ¥ì¥³¡¼¥É·èÃå
¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÏG1ÇÏ¥ë¥¬¥ë¤È¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤¬ÇÏÂÎ¤òÊ»¤»¤Æ·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢¼Ì¿¿È½Äê¤ÎËö¡¢¥ë¥¬¥ë¤¬¤ï¤º¤«¤ËÀèÃå¡£¸åÊý¤«¤é±Ô¤¯¿¤Ó¤¿¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤¬°ìÅÙ¤Ï¸ò¤ï¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥ë¥¬¥ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇºÆ¤Óº¹¤·ÊÖ¤¹¾¡Ééº¬À¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£G1ÇÏ¤Î°ÕÃÏ¤ò¼¨¤¹Ç´¤ê¹ø¤Ç¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤¹¤ë¸«»ö¤Ê¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¥ë¥¬¥ë¡¡19Àï5¾¡
¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª¡Ë
Éã¡§¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ
Êì¡§¥¢¥¿¥Ö
ÊìÉã¡§New Approach
ÇÏ¼ç¡§¹¾ÇÏÍ³¾
À¸»º¼Ô¡§»°ÅèËÒ¾ì
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥ë¥¬¥ë¡¡»Åç¹î½Ù
2Ãå¡¡¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡¡C.¥ë¥á¡¼¥ë
3Ãå¡¡¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¿¥¤¥à¡¡ÃÄÌîÂçÀ®
4Ãå¡¡¥°¥ì¥¤¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡¡µÈÂ¼À¿Ç·½õ
5Ãå¡¡¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¡¡ÀîËô¸¼£
6Ãå¡¡¥è¥·¥Î¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¡¡ÆâÅÄÇî¹¬
7Ãå¡¡¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡¡C.¥Ç¥à¡¼¥í
8Ãå¡¡¥¢¥¹¥¯¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¡¡À¾ÄÍÞ«Æó
9Ãå¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡¡²£»³ÏÂÀ¸
10Ãå¡¡¥·¥å¥¿¡¼¥ë¥ô¥£¥ó¥È¡¡¹â¿ùÍùóÊ
11Ãå¡¡¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¡¡ÉðË
12Ãå¡¡¥°¥í¥ê¥¢¥é¥¦¥¹¡¡F.¥¸¥§¥ë¡¼
13Ãå¡¡¥«¥ê¥Ü¡¼¥ë¡¡ÉÙÅÄ¶Ç
14Ãå¡¡¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤¡¡ÅÄ¸ý´ÓÂÀ
15Ãå¡¡¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡¡¾¾¼ãÉ÷ÇÏ
16Ãå¡¡¥·¥ã¥É¥¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡¡ÀôÃ«Éö¿¿