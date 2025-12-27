WIN5¤Ï720Ëü±ßÄ¶¤ÎÊ§Ìá¤·¡Ä¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¤Ï¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬²÷¾¡
¡¡12·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WIN5¤Ï57É¼ÅªÃæ¤Ç¡¢720Ëü6000±ß¤ÎÊ§Ìá¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2ºÐG1¡¦¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢1Àï1¾¡ÇÏ¤Î¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡Û1Àï1¾¡ÇÏ¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬Á¯¤ä¤«¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê57É¼ÅªÃæ
1¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Ãæ»³9R¡¡¥Ù¥¹¥È¥¦¥£¥Ã¥·¥åC
¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È
Ã±¾¡7ÈÖ¿Íµ¤
2¥ì¡¼¥¹ÌÜ
ºå¿À10R¡¡ËàÌíS
¥Ï¥Ê¥¦¥Þ¥Ó¡¼¥Á
Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤
3¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Ãæ»³10R¡¡Ãæ»³Âç¾ã³²
¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë
Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤
4¥ì¡¼¥¹ÌÜ
ºå¿À11R¡¡ºå¿À¥«¥Ã¥×
¥ë¥¬¥ë
Ã±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤
5¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Ãæ»³11R¡¡¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS
¥í¥Ö¥Á¥§¥ó
Ã±¾¡7ÈÖ¿Íµ¤
ÅªÃæÇÏÈÖ¡¡7-3-4-15-4
Ê§Ìá¶â¡¡720Ëü6000±ß
ÅªÃæÉ¼¿ô¡¡57É¼
¢¨¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤