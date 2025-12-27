【義母…コソコソ月2万】嗜好品買いすぎ夫。義母にお金もらってるんじゃ…？＜第1話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第1話 夫婦喧嘩
【編集部コメント】
おっと……のっけから夫婦喧嘩ですか！ どうやら原因は、ユウノスケさんがお義母さんからお小遣いをもらっていて、それを使ってビールやタバコなどのいわゆる“嗜好品”を買っていたことのようです。しかも「また！？」「やめてと言ったのに！」という発言から察するに、おそらく以前にも同じようにユウノスケさんに怒った経験がありそうです。しかしどのような事情があってなのかはわかりませんが、親からもらったお金を嗜好品につぎ込むというのは、あまりいいお金の使い方には思えませんね。このユウノスケさんの行動、みなさんはどう思いますか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
