＜中学生にスマホ必要？＞もうすぐ中学生。持たせるタイミングに悩むママと「スマホ不要！」の旦那さん
子どもにいつからスマホを持たせるのか。これは親にとって大きな関心事の1つではないでしょうか。部活の連絡で必要になることもありますし、友達との関係性を考えてスマホが必要と感じることもあるでしょう。持たせるタイミングが難しいところですが、ママスタコミュニティのあるママからも、こんな投稿がありました。
『来年中学生になる子どもがいる。旦那はスマホを持たせることに反対。旦那の主張は「電話は親と連絡を取るもの。中学（公立）は地域内だから必要ない。友達とはすぐ会える距離だろう」というもの。私としては、今どきありえないと思う。みんなは、どう思う？』
中学生になるならスマホは持たせた方がよさそう
部活の連絡でスマホを使うことがある
『子どもは中学のときに部活をしていたけれど、連絡は親にくるので問題はなかった。でも、部活によっては本人のスマホに連絡ということもあるので、中学でも友人関係だけでスマホを使うわけではないと思う』
子どもが部活に入ると、緊急の連絡がスマホにくることがあるそう。親のスマホを使うこともできるでしょうが、学校によっては子どものスマホを使う場合もあるようですね。連絡を取るのは親や友達だけではないとなると、中学生になったらスマホが必要とも考えられます。
スマホがないと仲間外れになる可能性も？
『姪っ子は今中3だけれど、スマホなし。友達からの連絡は母親のスマホにくるようになっている。それで何の問題もなかったけれど、中2の夏休みから仲間外れに。友達から「スマホがないから返信が遅いし、親にいちいちLINEの内容を見られるのがウザイ」と言われたんだって。そうなったら本当にかわいそうだよ』
『私の身内の中学生もスマホを持っていなくて、仲間外れになっている。「連絡がとりづらいから遊ぶメンバーに入れたくない」とハッキリ言われたらしい。待ち合わせがスムーズにできなくて待ちぼうけになったり、遊びの予定変更を1人だけ知らされなかったり、かわいそうだった』
スマホを持っていないと、友達と連絡が取れなくなってしまう場合もあります。親は自分のスマホを使えばいいと思うかもしれませんが、友達からのメッセージ内容を見られるのは、子どもにとって嫌なことでしょう。次第に友達から連絡がこなくなったり、遊びに誘われなくなったりするケースもあるようです。基本的に子どもは家庭のルールに従うしかありませんが、それが子どもの友達関係を悪化させたり、場合によってはいじめを引き起こしたりする可能性もあるとなると、考えさせられますね。
スマホのトラブルはたしかに怖い
『スマホを持っている子の話を聞いていると怖いよ。LINEが何百件とくる、インスタやTikTokはやりたい放題。時間の制限もないのかな？ 親は管理できないだろうし』
『今はSNSのトラブルも多いし複雑。心配だよね、旦那の気持ちもわかる』
旦那さんはスマホによるトラブルを心配しているのでしょう。メッセージのちょっとやり取りのなかで、大きなトラブルになることも少なくありません。親が見ていないところでのトラブルですから、親が気づきにくいなどの懸念点もあります。子ども同士のトラブルを考えると、スマホを持たせることには慎重になってしまいますね。
スマホを持たせる場合に気をつけること
『うちは緊急用に私のサブ機があるから、どうしても必要な場合はそれを使わせている。それをお下がりにするつもりだけれど、いつもは使わせていない』
『お下がりスマホで家でだけ使えるようにしている』
親が使っていたスマホを子どもに使わせることもあるそうです。常に持たせるのではなく、緊急の用事がある場合や家の中だけという条件をつけています。使用するタイミングや場所をきちんと決めておくことで、スマホにおけるトラブルを防ぐことができそうですね。
『「持たせない！」ではなく、ルールを決めて親が制限管理しながら、うまく使いこなすものだと思っている』
スマホを持たないと、部活の連絡が取りづらくなったり、友達との関係に影響があったりすることもあるようです。家庭によって考え方は異なるものの、小学生や中学生でスマホを持っている子は少なくありませんね。スマホを持たせる場合には、たとえば「ながらスマホはしない」などの外でのルール、「夜遅くまでスマホを使わない」などの家でのルール、そしてSNSの使い方など、子どもにきちんと理解させることが大切でしょう。
またスマホを持たせる以上、親もある程度は管理が必要になってきますね。子どもに変わったことがないか、何か悩んでいないかなど、子どもの様子をいつも以上に気にかけることも親の大切な役目になりそうです。これらについて旦那さんとも話し合い、親子できちんとルール決めができたら、旦那さんもスマホを持つことに理解を示してくれるのではないでしょうか。