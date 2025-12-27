7Ç¯Á°¤Î¾×·âº§¤«¤é²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡Ä¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡õ¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ëÉ×ÉØà¹±Îã¥é¥Ö¥é¥Ö²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯!?¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤·¤«¤·ÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ¯±Û¤»¤Þ¤»¤ó!¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡õ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÉ×ÉØ¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬Ç¯Ëö¤Î¹±Îã¤Ë¡Ä¡£àº£Ç¯¤Î¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Ï¥í¡¼!¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡£
¡¡¡ÖMerry Christmas¡×¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢É×¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¼Æºê³Ù¤È¾Ð´é¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Éô²°¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¿¿Ìî¤¬Êú¤Ã¤³¤·¡¢¼Æºê¤¬°¦¸¤¤òÉ¨¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¹±Îã¤Î?!ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¡£ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÆ±¤¸¿§Ì£¤ÎÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¿¡×¤È¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯¤ËÅÏ¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢àº£Ç¯¤Î¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤«¤Ê!?¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤ª¥½¥í¤Î´¶¤¸¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Æ¤Ã¤¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¤«¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤·¤«¤·ÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ê¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÄï¤ï¤ó¤³¤¯¤ó¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¡×¡ÖËèÇ¯¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤·´ò¤·¤¤♡¡×¡Ö¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿!¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ¯±Û¤»¤Þ¤»¤ó!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿¿Ìî¤Ï2018Ç¯7·î¤Ë·ëº§Êó¹ð¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï²°³°¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë1¿Í¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2019Ç¯¤«¤éÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ºòÇ¯¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£