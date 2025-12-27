◆第105回全国高校ラグビー大会 1回戦 筑紫33―5城東（27日・花園ラグビー場）

照明に照らされて鮮やかに光る花園のピッチを自在に駆け回った。筑紫が前後半で5トライ、4ゴールし33得点。9大会連続出場の城東を大差で破り初戦突破を果たした。「全国の舞台でフォワード、バックスが一体となった筑紫のラグビーができました」と主将のSO草場（3年）は胸を張った。

チームで唯一の高校日本代表候補である主将の先制トライが流れをつくった。前半3分、モールから左サイドへ持ち込んでトライ。前半25分にはスクラムからパスを受けた草場がFB谷川（同）へつなぐ絶妙なパスでチーム3本目のトライをアシストした。「分析していたので、練習通りにできました」。大舞台で存在感を見せた主将を「スタートからいい動きをしていた。彼が流れをつくってくれた」と長木監督は高く評価した。

草場の父の誠史さんも筑紫ラグビー部で主将だった。父の母校から花園に出場するために筑紫に入学した。口数の少ない父からかけられた言葉は出発時の「楽しんでこい」のひとこと。誠史さんは福岡から車で花園に駆け付け伸び伸びと聖地を楽しむ息子を見守った。

地元からはバス13台、生徒500人がスタンドに駆けつけて大声援を送った。「みんなの支えがなかったらここまでできなかった。ベスト8を目指して一戦一戦、決勝戦だと思って戦います」と草場は仲間に勝利を誓った。過去3度跳ね返された2回戦の壁を越えて新たな歴史をつくってみせる。（前田泰子）