Ìð¿áÀµÆ»¤¬½éËÉ±Ò¡¡ÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÃË¤«¤é¥×¥í½é´Þ¤à£²ÅÙ¤Î¥À¥¦¥óÃ¥¼è¢ª£±£²²ó£Ë£Ï¾¡Íø¡¡¶¯Å¨¤òÂà¤±¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë
¡¡²¦¼Ô¤ÎÌð¿áÀµÆ»¡ÊÎÐ¡Ë¤¬¡¢£É£Â£ÆÆ±µé£±°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ç¸µ£É£Â£Æ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤Ë£±£²²ó£Ë£Ï¤Ç¾¡¤Á¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Ìð¿á¤Ï£±²ó¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤Î±¦¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¼ê¿ô¤ò½Ð¤·Á°¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ËÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿º¸¥¸¥ã¥Ö¤òÅö¤Æ¤¿¡££³²ó¤Ë¤Ïº¸¡¢±¦¤Î¶¯¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Î´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¤âÂÇ¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÁê¼ê¤Ë±þÀï¤·¤¿¡£
¡¡£µ¡¢£¶²ó¤ÏÌð¿á¤Î¼ê¿ô¤¬¤ä¤ä¸º¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£·²ó¤Ï¶¯¤¤º¸±¦¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï²áµî£´£¶Àï¤Ç°ìÅÙ¤â¥À¥¦¥ó¤ä£Ë£ÏÉé¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£±²ó¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë½é¤á¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££±£²²ó¤â£²ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥ÉÁª¼ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿Ìð¿á¡£¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤Ë¤¯Áª¼ê¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤ºÁêÂÇ¤Á¾åÅù¤ÇÍè¤ë¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤âÅÓÃæ¤«¤é³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÏÅý°ìÀï¡¢¤â¤·¤¯¤Ï£³³¬µéÀ©ÇÆ¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Åý°ìÀï´Þ¤á¡¢³¬µé¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤âÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ìð¿á¤Ï£³·î£²£¹Æü¤Ë£É£Â£ÆÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¡¢Æ±¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤ß¡¢²¦ºÂÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¡££²³¬µéÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£´·î¤Ë¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£