²£ß·²Æ»Ò¡¡¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¤æ¤¤£Ð¤Èà¤¿¤Ã¤¿£±ÅÙá¤ÎÂç¥²¥ó¥«¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¤¬£²£·Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Óµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ê¶â¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ë¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¤æ¤¤£Ð¤È¤Î²áµî¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÎÉ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê»þÂå¡¢²£ß·¤È¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÌÀ³Î¤Ê¸À¤¤Áè¤¤¤È¤«¤Ï£±²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È²£ß·¤Ï¡Ö¡Ê²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡á£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ö²Þ¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡²£ß·¤Ï¡Ö»ä¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ü¥±¤òÁá¤¯¸À¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯£²¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÂÔ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê¤æ¤¤£Ð¤¬¡Ë¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä²Æ»Ò¤âÃÙ¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¡£¡Ê¥Ü¥±¤¬¡Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢·ö²Þ¤ò¤·¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²£ß·¤È¤æ¤¤£Ð¤¬·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤æ¤¤£Ð¤ÎÁêÊý¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬¡Ö²Æ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È²£ß·¤Î¸ª¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿²£ß·¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤ÎÁ°¤ÇÉ×ÉØ·ö²Þ¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¤æ¤¤£Ð¤Î¸ª¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î£²ÂÐ£±¤Î¹½¿Þ¤¬ÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤Ë¤Ê¤ë¡££²¿Í¤ÎÀ³Ê¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬»ä¤Î¸ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ø¤´¤á¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ£³¿Í¤ÇÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï´Ø·¸ÎÉ¹¥¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê²£ß·¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Î£±²ó¸Â¤ê¤Ê¤Î¡£¤½¤ì¤ò²¿Ç¯¤â²¿Ç¯¤â¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£