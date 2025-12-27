¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É½àGP¡¦Ì¬¸¶À²²Ö¤µ¤ó¡¢15¥¥í¸ºÎÌ¤ÇÊÑ²½¼Â´¶ Ì´¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¸þ¤±ÅØÎÏ½Å¤Í¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/27¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¤ò·è¤á¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2025¡×¡Ê12·î13Æü³«ºÅ¡÷ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¡¦3Ç¯¤ÎÌ¬¸¶À²²Ö ¡Ê¤ß¤Î¤Ï¤é¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¼õ¾ÞÄ¾¸å¤ÎÌ¬¸¶¤µ¤ó¤òÄ¾·â¤·¡¢¼õ¾Þ¤Î¿´¶¤ä¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¼«Ê¬Ëá¤¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþ½÷Â·¤¤¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á
¡½ ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¸½ºß¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ì¬¸¶¡§±þÊç¤·¤¿»þ¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¤¾Þ¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¾ì¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ì¬¸¶¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ê¡¢ÆÃÅµ¤Ê¤É¤ÇÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
Ì¬¸¶¡§¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÎ¢¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤Ê¤É¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤òÁÄÊì¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤°ì¸À¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò½Ö»þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¨¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÆ´¤ì¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ì¬¸¶¡§Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
Ì¬¸¶¡§ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£±þÊç¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÊý¤ÎSNS¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î»È¤¤Êý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¥á¥â¤ò¤·¤Æ¡£ÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢12»þ´ÖÇÛ¿®¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅØÎÏ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ½é¤á¤Æ¤ÎÉ½ÉñÂæ¡¢ÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ì¬¸¶¡§¿§¡¹¤ÊÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ç¤¹¤Í¡£Æüº¢¤Ê¤éµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Çµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤Ï±Ç¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤¬Èá¤·¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Ð´é¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ì¬¸¶¡§±þÊç¤·¤Æ¤«¤é15¥¥íÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤ä´Å¤¤¤â¤Î¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¡£ÍÈ¤²Êª¤ä¾®Çþ¤â¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¡¢ËèÆü¡¢·Ü¶»Æù¤òÄã²¹Ä´Íý¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½ªÈ×¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¥¸¥à¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ 15¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤´¼«¿È¤Ç¤âÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
Ì¬¸¶¡§Éþ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬2¥µ¥¤¥º²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯Ãå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤¬Á´ÉôÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¯Çã¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Ì¬¸¶¤µ¤ó¤¬¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¬¸¶¡§¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÊý¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï²¿¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¡¢¥ß¥¹¥µ¡¼¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë´ü´ÖÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇÛ¿®¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢²ù¤·¤¤¤·¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤ÏÀäÂÐ¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¡Ê¥ß¥¹¥µ¡¼¡Ë¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤¬¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ²þ¤á¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ì¬¸¶¡§»ä¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£·Ï¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢Ì¬¸¶¤µ¤ó¤¬º£»×¤¦¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ì¬¸¶¡§¤È¤³¤È¤ó´èÄ¥¤ë¤³¤È¡£ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÍÆ»Ñ¤¬ÆÃÊÌÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£YouTube¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÁ´Éô²æËý¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÁ´½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼¡¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤à¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§Ê¡²¬Âç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î10Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§½¢³è¥µ¡¼¥¯¥ë
¼ñÌ£¡§ÈþÍÆ¡¢¶Ú¥È¥ì
ÆÃµ»¡§¥«¥é¥ª¥±¡¢¿²¤ë¤³¤È
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¤È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð¿È¼Ô¤Ë¤ÏÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊLiella!¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ä¡¢µÜ»Ê°¦³¤¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢´¨Àî°½Æà¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢±üÌî¿è»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÅÄÊÕ¿¿ÆîÍÕ¡ÊÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢Â¼Èøè½ºÓ¡ÊÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢»³Ãæ¤¢¤ê¤µ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢Í§·Ã²¹¹á¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢°æ¼êÈþ´õ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢ÇôÃ«°¡Íý¼Ó¡Ênon-no girls¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£
16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ´¤ò¤â¤ÄÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î½Ð±é¸¢¤Ê¤É¤â·ü¤±¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢12¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬É½¾´¼°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
