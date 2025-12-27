【高校駅伝】学法石川の増子陽太、異次元日本人最高記録にＳＮＳ衝撃「異次元すぎる」「こんなにえぐいとは」「目頭が熱い」現早大スーパールーキーの記録大幅更新 来年は早大に進学 有望株続々加入の古豪に「ガチでヤバいな」