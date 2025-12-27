◆プロボクシング▽スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）８回戦 〇堤麗斗（ＴＫＯ４回１分１４秒）レオバルド・キンタナ●（２７日、サウジアラビア・リヤド）

ＷＢＡ世界フェザー級１３位・堤麗斗（２３）＝志成＝が圧巻の勝利でデビューからの連勝を「４」に伸ばした。左右両構えになるレオバルド・キンタナ（２３）＝メキシコ＝を相手に序盤から上下に打ち分け、パンチを確実にヒット。４回にボディーが効いたところに、右フックを打ち込みフィニッシュ。「元々オースドックスな選手だと思っていたが、サウスポーできたので、想定していた戦い方とは違った」と苦戦したことを明かしながらも「プロになってこういうタイプは初めて。そういった意味ではいい経験になった。スパーリングなどの練習で色々なタイプとやって、色々経験させてもらって、そういう経験が今日生きたのかなと思う」と勝利を喜んだ。

ただ、満足はしていない。「自分の思っていた内容と離れた内容。もっと強くならないといけない」と話すと「（強くなれば）必然とランキングも上がって、世界への道が近づいてくる。まずは自分のレベルアップを一番に、次はさらに強くなった姿を見せられるようにしたい」と言葉に力を込めた。

本来ならば兄・駿斗（２６）も同じサウジの舞台で世界挑戦するばずだったが、スパーリング中に眼窩底（がんかてい）骨折となり無念の中止となった。「一緒に出たかった気持ちはあったが、こればっかりはしょうがない。兄なら必ずはい上がってくるはず。今回しっかり勝って（兄を）元気づけたい」とリングに臨んでいた。デビューからの４戦はすべて海外のリングという異色の存在は「来年は兄弟でもっと上を目指します」とさらなる飛躍を誓った。