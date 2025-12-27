Ìð¿áÀµÆ»¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤¤¾åÅù¡×¡¡½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡¡¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥ÉÂà¤±À¤³¦Àï£³Ï¢¾¡¡¡£±£²²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¡Ä¼¡Àï¤Ï£Ó¥Õ¥é¥¤µé¤Ç£³³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡¡»²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡Ê£±£²²ó£Ô£Ë£Ï¡ËÆ±µé£±°Ì¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡ü¡Ê£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë
¡¡²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡Ê£³£³¡Ë¡áÎÐ¡á¤¬¡¢Æ±µé£±°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ç¸µ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡á¤ò£±£²²ó£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ç±Ãå¾õÂÖ¤òÇË¤ë¤è¤¦¤Ë£±£±²ó¤Ë¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¡£ºÇ½ª£±£²²ó¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÄÀ¤á¤¿¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¤·¤¿£±£±²ó¤Ë¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¾åÅù¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ®²Ð¡£¡Ö»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ð¸³¤È¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤¬¸å²¡¤·¤·¤¿¡×¤È±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ìð¿á¤Ï£²£²Ç¯£³·î¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ´ÙÍî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤³¤ì¤ÇÀ¤³¦Àï£³Ï¢¾¡¡£¿Ø±Ä¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¼¡Àï¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÅ¾¸þ¤È£³³¬µéÀ©ÇÆÄ©Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÌð¿á¤¬£±£¹¾¡¡Ê£±£¸£Ë£Ï¡Ë£´ÇÔ¡£¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï£´£²¾¡¡Ê£³£µ£Ë£Ï¡Ë£µÇÔ¡£