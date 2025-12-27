¡ÚÂ®Êó¡Û´Ø±ÛÆ»67Âæ¤ÎÂ¿½Å»ö¸Î¡¡¡Ö27ÆüÃæ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤ÏÆñ¤·¤¤¡×NEXCOÅìÆüËÜ¡¡¸á¸å7»þ¸½ºß
·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡¢¼Ö67Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¡£»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö27ÆüÃæ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¡¦²¼¤êÀþ¤Ç¡¢Àã¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á20Âæ¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÏÆÅÄÈþÀã¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢Á´¾Æ¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï26Æü¤Î¸á¸å8»þ10Ê¬¤´¤í¤«¤é·²ÇÏ¸©¡¦·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¿·³ã¸©¡¦ÅòÂô¥¤¥ó¥¿¡¼´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï27Æü¸á¸å7»þ¡¢¡ÖËÜÆüÃæ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÖÎ¾¤ÎÅ±µîºî¶È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¸«ÄÌ¤·¤¬¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤äÈØ±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ê¤É¤Ø¤Î¹°è±ª²ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ïº£¸å¡¢»ö¸Î¼ÖÎ¾¤¬Å±µî¤µ¤ì¼¡Âè¡¢Â»½ý¤·¤¿Ï©ÌÌ¤äÀßÈ÷¤ò½¤Éü¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤ÐÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£