◇IBF世界フライ級王者決定戦 王者・矢吹正道（33＝緑）《12回戦》同級1位フェリックス・アルバラード（36＝ニカラグア）（2025年12月27日 愛知県国際展示場）

「男・矢吹」が地元で無様な姿を見せるわけにいかない。フライ級の初防衛戦。矢吹正道がアルバラードを撃破し、会場の声援に笑顔で応えた。

序盤、得意のジャブでリズムをつくるが、3R目から打ち合いになり流れが変わる。46戦のプロでダウンが一度もないアルバラードに優位に立たれたラウンドが続いたが、矢吹は中盤で巻き返し。ボディーへの重いパンチを繰り返して、ついに11Rにダウンを奪った。そして12Rに2度目のダウンを奪い、1分59秒でTKO勝利となった。

試合後、矢吹は「思った通りの試合ができなくて、自分はまだまだ。予想通り、やりにくい選手だった。ちょっと、しようもない試合でしたが頑張りました。経験と皆さんの応援が後押ししてくれた」と応援を感謝した。

今後は3階級制覇へも視線を向ける。「少しゆっくりしてから。統一戦含め、階級上げるのも前向きに考えたい」とリング上で宣言し、「来年、デカい試合もして盛り上げたい」と語った。

ボクサーとしては円熟の域にさしかかる33歳でも、リングで見せた姿は間違いなく進化していた。陣営の滝沢卓トレーナーが「離れても、くっついても、どんな距離でも戦えるようになった」と明かすように、タイトルを奪取した前回3月のリングより、戦いの幅が広がっていた。

サウジアラビアでは、同日に井上尚弥、中谷潤人らが出場したビッグマッチが開催。注目度では下回っても、矢吹は己のファイトだけに集中していた。「自分のことで精いっぱい。（向こうの興行を）気にする余裕なんてない」

難敵を撃破した今、新しい展望が開ける。決戦前日の会見で、矢吹は「この試合に勝てば、上も十分にありなのかな」と近未来でのスーパーフライ級転級を明言。緑ジムの松尾敏郎会長も「本当なら、この試合で（スーパーフライ級として）やるプランもあった。スピードも、パワーも、全く問題ない」という。

ハッキリと視界に入った3階級制覇ロード。師走の日本に興奮を呼んだ拳は、2026年のボクシング界も熱くする。