¡ÖVIVANT¡×ÊüÁ÷¤ÎÌó80Ç¯Á°¤Ë¥ê¥¢¥ë¡ÈÊÌÈÉ¡É¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿Ž¥Ž¥Ž¥29Ç¯´ÖÌ©ÎÓ¤ËÀø¤ó¤À¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤µ¤ó 103ºÐ¤ÎÆ±´ü¤¬¸ì¤ë¡ÖÈëÌ©Àï»Î¡×¤Î³Ð¸ç¤È·±Îý¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡ÚÊóÆ»¤ÎÆü2025¡Û
1974Ç¯3·î¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ï°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤Îµ¢¹ñ¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤ÎÌ¾Á°¤Ï¾®ÌîÅÄ´²Ïº¡¢¸µÎ¦·³¾¯°Ó¡£
½ªÀï¤ò¿®¤¸¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ë29Ç¯´ÖÀøÉú¤·Â³¤±¡¢¡ÈºÇ¸å¤ÎÆüËÜÊ¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼Èà¤ÏÀï¤¤¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤¬µ¤·¤¿µÏ¿¤Ë¡¢¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²ËÅÉô¡ÖÊÌÈÉ¡×
¡ÖÊÌÈÉ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¼«±ÒÂâ¤ÎÈëÌ©ÁÈ¿¥¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏµìÆüËÜ·³¤ÎÃæ¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÊÌÈÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë‟ÊÌÈÉ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¸ÍÀÒ¤òËõ¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡× °ÛÍÍ¤ÊÌÌÀÜ¤Îµ²±
¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥¹¥Ñ¥¤ÍÜÀ®µ¡´Ø¡ÖÎ¦·³ÃæÌî³Ø¹»ÆóËóÊ¬¹»¡×¤ÎÆ±´üÀ¸¤Ç·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¡¢°æÅÐ·Å¡Ê¤¤¤È¡¦¤µ¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¡Ê103¡Ë¡£
º£²ó¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÊóÆ»¤ÎÆü¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¦·³ÃæÌî³Ø¹»ÆóËóÊ¬¹»¤Ï¡¢1944Ç¯¡¢µìÆüËÜ·³¤ÎÀï¶É¤¬°²½¤·¤¿ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢¡ÖËÜÅÚ·èÀï¡×¤ËÈ÷¤¨¤¿¥²¥ê¥éÀï¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤ÈÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ë³«¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°æÅÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æþ¹»»þ¤Î¡Ö°ÛÍÍ¤ÊÌÌÀÜ¡×¤òº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜ´±
¡Ö¤ªÁ°¤¬»à¤ó¤Ç¤â°ä¹ü¤Ï¿Æ¸µ¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤¤¤«¡©¡×
¡Ö¸ÍÀÒ¤òËõ¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡©¡×
¤³¤¦Ìä¤ï¤ì¡¢¡Ö¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢ÌÌÀÜ´±¤«¤é°Õ³°¤Ê¼ÁÌä¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜ´±
¡Ö¸å¤í¤ò¸þ¤±¡×
¸å¤í¤ò¸þ¤¯¤È¡Ä
ÌÌÀÜ´±
¡ÖÌÜ¤Î¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×
°æÅÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥Ð¥³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢³¥»®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢ËüÇ¯É®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É½ñÎà¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ç³Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¹»¼°¤ÇÊ¬¹»Ä¹¤Ï¡Ö¶µ°é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤ÏÈëÌ©Àï»Î¤È¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤»¤è¡×¡ÖÎ¦·³ÃæÌî³Ø¹»¡¡ÆóËóÊ¬¹»¤ÎÌ¾¤òÌ¾¾è¤ë¤Ê¡×¤È·±¼¨¡£
³°Éô¤Ë¤Ï°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢ÈëÌ©Àï»Î¤Î°éÀ®¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÀøÆþ¡×¤Ë¡ÖÀëÅÁ¹©ºî¡×Ž¥Ž¥Ž¥¥²¥ê¥éÀï¤ÎÆÃ¼ì¤Ê·±Îý¡¡
3¤«·î¤Î·±ÎýÆâÍÆ¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°æÅÐ·Å¤µ¤ó(103)
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉðÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤È¤â¤ËÀï¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥²¥ê¥éÀï¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
²Ï¸¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý¤Ï¡¢°ìÈÌ½»Ì±¤ËÊ±Áõ¤·¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ËÇúÌô¤òÆþ¤ì¤ÆÌë´ÖÀøÆþ¤·¡¢Å¨¤Î¿ØÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇúÇË¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀøÆþ¡×¤Ë¡Ä¼«¹ñ¤ËÍÍø¤Ê¾ðÊó¤ò¹¤áÁê¼ê¤Î»Îµ¤¤äÀ¤ÏÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖÀëÅÁ¹©ºî¡×¤Ê¤É¡ÄÈëÌ©Àï»Î¤È¤·¤Æ¤Î°éÀ®¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌÈÉÌ¿Îá¤ò¼õ¤±ÀïÃÏ¤Ø ¡ÖÀ¸¤±ä¤Ó¤ÆÇ¤Ì³¤ò´°¿ë¤»¤è¡×¤Î¶µ¤¨
Î¦·³ÃæÌî³Ø¹»ÆóËóÊ¬¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢°æÅÐ¤µ¤ó¤Ï¥²¥ê¥éÉôÂâ¤ÎÃæÂâÄ¹¤È¤·¤ÆÂæÏÑ¤Ø¡£¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤Ë¡£
¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»²ËÅÉôÊÌÈÉÌ¿Îá¡£¤É¤ó¤ÊÌ¿Îá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°æÅÐ·Å¤µ¤ó¡Ê103¡Ë
¡Ö¾ðÊó¤ò½¸¤á¤¿¤êÀëÅÁ¹©ºî¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾ðÊóÀïÁè¤ò¤ä¤ì¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¡£À¸¤±ä¤Ó¤ÆÇ¤Ì³¤ò´°¿ë¤»¤è¡£·è¤·¤Æ¶ÌºÕ¤¹¤ë¤Ê¤È¡×
1945Ç¯8·î15Æü¡¢ÆüËÜ¤Ï½ªÀï¡£¤·¤«¤·¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃé¼Â¤ËÇ¤Ì³¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢29Ç¯´Ö¤âÌ©ÎÓ¤ËÀø¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅ°Äì¤·¤¿·ò¹¯´ÉÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢°æÅÐ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°æÅÐ·Å¤µ¤ó(103)
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÀ¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤òÂ¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊØ¤Î¹Å¤µ¤Ç°ßÄ²¤ÎÄ´»Ò¤ò¿Ç¤¿¤ê¡¢¥ä¥·¤ÎÁ¡°Ý¤Ç»õ¥Ö¥é¥·¤òºî¤Ã¤Æ»õ¤òËá¤¤¤¿¤ê¡¢¥¿¥ï¥·¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ´¥ÉÛËà»¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Å°Äì¤·¤¿·ò¹¯´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤¿Î¦·³ÃæÌî³Ø¹»¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÀº¿À¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ì©¤«¤Ë¼«±ÒÂâ¤Î¡È¿´ÍýÀïËÉ¸î²ÝÄø¡É¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«±ÒÂâ¤Î¡È¿´ÍýÀïËÉ¸î²ÝÄø¡É¤È¤Ï¡©
TBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü¡×¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¤¢¤ë¸µ¼«±ÒÂâ°÷¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¡È¿´ÍýÀïËÉ¸î²ÝÄø¡É¤Ç·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤¹¡£»î¸³¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°æÅÐ¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌÀÜ¤ò·Ð¤ÆÉô²°¤ò½Ð¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢
¡Ö¤µ¤Ã¤¤ÎÉô²°¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë²¿¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¡©¡×
¡Ö¥Ç¥¹¥¯¤Ë²¿¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿»î¸³¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¸å¡¢¼õ¤±¤¿·±Îý¤Ï¡¢¹©¾ì¤ÎÌç¤ÎÁ°¤Ç¡¢²¿Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¤«¤òËèÆü¿ô¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¹©¾ì¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö¸õ»¡¡Ê¤³¤¦¤µ¤Ä¡Ë¡×¡¢Å¨¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀøÆþ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÅ¨¤Î·úÊª¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÇúÇË¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡£
¤Þ¤¿¡ÖÊÌ¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à½Ñ¤Ê¤É¤¬¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÌîÅÄ¤µ¤óµ¢´Ô¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡Ä
29Ç¯¤ÎÀøÉú¤ò·Ð¤Æ¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯µ¢¹ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢¹ñ¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢·»¤Î¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ØÅÏ¤ê¡¢ËÒ¾ì¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈÕÇ¯¤ÏÀÞ¡¹¤ËÆüËÜ¤ØÌá¤ê¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°éÀ®¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Îµ¢´Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àï¸åÊä½þ¤ËÍí¤à¡¢¤¢¤ë³°¸ò¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
TBS·ÏÎó¤Ç12·î28ÆüÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ê¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Á¡Ë¡ØÊóÆ»¤ÎÆü2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤óµ¢´Ô¤Î·Ð°Þ¤òµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åö»þ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³°¸ò¤Ë¤ª¤±¤ë¶î¤±°ú¤¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£