2025年に注目された記事を年末にあらためてお伝えしています。春以降、傷害事件など少年による犯罪が相次いだ新潟駅の周辺。なぜ少年たちは駅に集まるのか。この夏、集中警戒を続けてきた警察。新潟駅周辺の3か月を取材しました。そして駅近くの公衆トイレでは…。

■深夜に新潟駅周辺に集まる若者たち

8月上旬のとある週末。夜が深まってからもJR新潟駅の南口広場には若者を中心に多くの人の姿がありました。





■ことし4月から犯罪が急増

そのすぐそばには警察車両が……にぎやかな空間はどこかものものしい空気に包まれていました。その理由が夜間に新潟駅南口を中心に行われる少年たちによる非行です。新潟警察署 倉石浩之署長「少年たちの蝟集、飲酒、喫煙、少年たちの集団での万引きだとか暴行傷害事件も発生しています」※蝟集……1か所に集まること

こちらは新潟駅を抱える新潟署管内の犯罪認知件数の推移です。



ことし4月から急激に増加していて、7月は1月の倍以上になっていることがわかります。



特に新潟駅周辺では、少年による集団万引きや暴行などの110番通報も。



＜記者リポート＞

「新潟駅の南口広場です。男性はこちらの広場で寝ていたところを突然少年に殴られたということです」

■相次ぐ少年の逮捕……傷害事件も

「酔っぱらっていた」



こう話す17歳の男子高校生はことし6月、ベンチで横になっていた20代男性を馬乗りになって殴ったとして逮捕。



7月には警察官を突き飛ばしたとして15歳の男子中学生が……。



16歳の女子高校生は10代の少女に殴る蹴るなどの暴行を加えたとして傷害の疑いで逮捕されました。



少年による事件が相次いだことから警察はことし7月から新潟駅周辺の集中警戒を開始。



7月下旬には警察や新潟市のボランティアなど総勢60人ほどで集中パトロールが行われました。



なぜ、若者は深夜に集まるのか。



集まってくる少年たちを知るという人に話を聞きました。



＜少年たちを知る人は＞

「平日に何もない時にアポもとらないで、集まったら誰かいるよね、友達誰かいるよね、みたいな感じでここに集まっているから。深夜2時、1時とかにオールで学校も行かないで、ここで酔いつぶれて終わるみたいな。17～8の子が集合場所みたいになっていて、とりあえずここにたまるみたいな。何もないから周りに」



警察によると少年のグループは様々な地域・学校から集まり流動的なメンバーで構成されていたといいます。



＜少年たちを知る人は＞

「みんな言ってる、遊ぶ場所がない、行く場所がない、いったん集まろうみたいな。ただここみたいにだべって、しゃべることなくなったら解散みたいな」





“行く場所がない”

“駅前に行けば、誰かいる”



居場所を求めて深夜に集まる少年たちの犯罪を未然に防ごうと警察の警戒は続きました。

■集中警戒から2か月あまり…少年たちの姿は

そして、警察が集中警戒を始めて2か月あまりのことし9月。私たちは再び、深夜の新潟駅を訪れてみました。



＜記者リポート＞

「午前1時です。警戒中のパトカーが新潟駅をでていきました。少年たちの姿は広場には見当たりません」



通行人の姿はありますが、以前のようにたむろする若者はほとんど確認できません。警備の体制も縮小されていました。

■8月は補導件数が半分以下に

警察によると新潟署管内の犯罪認知件数は8月に入って減少。

さらに、喫煙や深夜徘徊、飲酒などを含む少年の補導件数は7月が84件だったのに対し8月は39件と半分以下となりました。（※暫定値）



少年による非行は減少したものの、自転車の盗難などはひんぱんに被害が報告されていて警察は警戒を続けています。



公衆トイレを破壊した疑いで中学生逮捕

一方、ことし8月、新潟市中央区の米山公園で公衆トイレの窓ガラスを壊したとして新潟市西区に住む男子中学生が器物損壊の疑いで逮捕されました。



ことし4月以降、新潟市内の公衆トイレでは何者かによって壊される被害が相次いでいました。



そのうち、新潟駅南口近くの米山公園の公衆トイレの窓ガラス1枚を割ったとして新潟市西区に住む15歳の男子中学生が器物損壊の疑いで逮捕されました。



調べに対し、男子中学生は「間違いありません」と容疑を認めていて、新潟市内の他の公園のトイレも壊した疑いでも書類送検されています。



また、新潟駅南口で非行を行っていた少年たちとも面識があり、トイレを壊した日も、南口に行く途中の出来事だったということです。

区によると、修繕費は7万7000円で工事などにより約1か月間使用できなかったといいます。



区は男子中学生に対し、修繕費を全額請求する予定だということです。



※2025年10月3日と12月3日配信記事をもとに再構成しています