¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¾åÅÄÅí»Ò¡Ê39¡Ë¤¬12·î24Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£23Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡ÊµýÇ¯78¡Ë¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤êº£¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÈøºê¤Î»Ñ¡£¾åÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¤Ç¤â¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤ê¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë¤´»ØÆ³¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤ÎºÇ¹â¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡£¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÂô»³¤Î´¶Æ°¤È¿´¤Ë»Ä¤ë¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÁá¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²¶¤Î¥´¥ë¥Õ¤Î»Õ¾¢¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ò¸«¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ò½é¤á¤¿¡×¡ÖÆÁÅç¤Î¸Ø¤ê¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£