ËÅÄ¥ë¥Ê¡¢¸µ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÂç¹¥¤¤Ê²ø½Ã¤Ï¡ÖÊÑ·Á°Ç²ø½Ã¤Î¥¬¥¾¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2019¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿ËÅÄ¥ë¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê²ø½Ã¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¤Î½é´ü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢ÊÑ·Á°Ç²ø½Ã¤Î¥¬¥¾¡¼¥È¤Ç¤¹!¡¡¹â¤¤À¼¤Ç¡Ø¥È¥â¥À¥Á¡Ù¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤òÊá¿©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤±¤Ã¤³¤¦ÉÝ¤¤¤ä¤Ä¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¯Èô¤Ó²ó¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¬¥¾¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥È¥ê¥¬¡¼¤â¥¹¥«¥¤¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë·¿¤Î·ÁÂÖ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥«¥¤¥¿¥¤¥×¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â®¤¤¤â¤Î¤ò´Ñ¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤äÀä¶«¥Þ¥·¥ó¤Ê¤ÉÂ®¤¤¾è¤êÊª¤Ë¾è¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¡£º£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ÏÂ¤ÎÂ®¤¤»Ò¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¡£²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏËå¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡ØÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤ª2¿Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÎÅª¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¤è¤À¤ë¤Ê
23ºÐ¡¡2002Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡T161¡¡5ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2019¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥È¥ê¥¬¡¼ NEW GENERATION TIGA¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥·¥º¥Þ¥æ¥Ê¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@Runa_Toyoda0717¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@runstagram_717¡Ë¤Ë¤Æ
