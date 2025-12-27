¸µÇµÌÚºä46ÀÆÆ£Í¥Î¤¡ÖÆü¡¹¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×
ÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÀÆÆ£Í¥Î¤¤Ï¡¢¸½ºß¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TikTok¤Ç¤Ï¿ÈÄ¹¤òÂ¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅê¹Æ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÈà½÷¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÆü¡¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª»Å»ö¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!¡×
¤µ¤¤¤È¤¦¤æ¤¦¤ê¡¡
32ºÐ¡¡1993Ç¯7·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡T157 2011Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2012Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£2025Ç¯¤Ë2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¤È¤±¤Á¤ã¤¦¡Ù¡Êtulle¡Ë¤¬È¯Çä¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°Instagram¡Ê@yuuri_3ito¡Ë¤Ë¤Æ
¼Ì¿¿¡¦À¶ÅÄÂç²ð
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦ÂçµÜ·Ã»Ò
»£±Æ¶¨ÎÏ¡¦¹âÃÎ¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¹âÃÎ¾ë²¼¤ÎÅ·Á³²¹Àô »°¿é±à¡¢ÂôÅÄ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó