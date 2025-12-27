EXILEÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é³«ºÅ¤òÈ¯É½¡ªEXILE ATSUSHI¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤â·èÄê
¡ÈLDH PERFECT YEAR¡É¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ë¡¢EXILE¤¬Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¡ØEXILE LIVE 2026 ¡ÈTHE REASON¡É ～PERFECT YEAR Special～ ¡Ù¤ò¡¢EXILE ATSUSHI¤¬¥½¥í¥Ä¥¢ー¡ØEXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 ¡ÉHeart to Heart¡É Season 3¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¡ÖPERFECT YEAR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªº×¤ê¤´¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊAKIRA¡Ë
°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈTHE REASON¡É¡ÙÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¾ðÊó¡£¸ø±é³«ºÅÁ°¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é³«ºÅ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿AKIRA¤Ï¡¢¡Ö´ØÅì¤Ë¸Â¤é¤º¥Éー¥à¸ø±é¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¡ÈTHE REASON¡É ¤Î¥Æー¥ÞÀ¤ä±é½Ð¤ò°ú¤Â³¤¤ªÆÏ¤±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢～PERFECT YEAR Special～ ¤ÈÂê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢PERFECT YEAR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªº×¤ê¤´¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØEXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 ¡ÉHeart to Heart¡É Season 3¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡È°¦¡É¤È¡È°¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢EXILE ATSUSHI¤Î»×¤¤¤òÁ´¹ñ¤ØÆÏ¤±¤Ë¤¤¤¯¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ÎSeason 3¡£2026Ç¯7·î4Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥êー¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÉHeart to Heart¡ÉÌ¤³«ºÅ¤Î8ÅÔ»Ô¤ÇÁ´10¸ø±é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥½¥í¥Ä¥¢ーSeason 3¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ï¤ß¼èºà¤ÇATSUSHI¤Ï¡Ö¡ÉHeart to Heart¡É ¤È¤¤¤¦¿Ä¤Ï¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤È¿´¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Season 1¤«¤éÆ±¤¸¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÆó½½¿ô²Õ½ê¤·¤«²ó¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Î¡Ê³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ËÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤È¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¯Î¹¤ÎSeason 3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ØEXILE LIVE 2026 ¡ÈTHE REASON¡É ～PERFECT YEAR Special～ ¡Ù
¡Î2026Ç¯¡Ï
4/21¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥Éー¥à
4/22¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥Éー¥à
¢£¥Ä¥¢ー¾ðÊó
¡ØEXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 ¡ÉHeart to Heart¡É Season 3¡Ù
¡Î2026Ç¯¡Ï
7/4¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥êー¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
7/5¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥êー¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
7/14¡Ê²Ð¡ËÏÂ²Î»³¡¦ÏÂ²Î»³¥Ó¥Ã¥°¥Û¥¨ー¥ë
7/15¡Ê¿å¡ËÏÂ²Î»³¡¦ÏÂ²Î»³¥Ó¥Ã¥°¥Û¥¨ー¥ë
7/23¡ÊÌÚ¡Ë»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Ûー¥ë
7/30¡ÊÌÚ¡ËÊ¡°æ¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥¶ ¥¨¥ë¥Ô¥¹Âç¥Ûー¥ë
8/7¡Ê¶â¡ËÂçÊ¬¡¦ÂçÊ¬¡¦iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
8/14¡Ê¶â¡ËÄ¹ºê¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ë
9/1¡Ê²Ð¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Ûー¥ë
9/13¡ÊÆü¡ËÀÄ¿¹¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ëÀÄ¿¹
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØEXILE LIVE 2026 ¡ÈTHE REASON¡É ～PERFECT YEAR Special～ ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40392/
¡ØEXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026
¡ÈHeart to Heart¡É Season 3¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40395/