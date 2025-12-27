NHK¡¦ÏÂµ×ÅÄËãÍ³»Ò¥¢¥ÊÂà¿¦¤ÇÁá¤¯¤â¡È¥í¥¹¡É¤ÎÀ¼¡Ä¡È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê·²Íº³äµò¡É¤Î»þÂå¤Ë¾¡»»¤Ï
¡¡12·î26Æü¡¢NHK¤ÎÏÂµ×ÅÄËãÍ³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Æ±¶É¤òÂà¶É¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ê¤É³Æ»æ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Æ»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÂà¶É¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ4·î¤«¤é³èÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£2011Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¤·¡¢2014Ç¯¤«¤éÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¡£¡ØNHK¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡Ù¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡Ù¡ØNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¡¢NHK¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2022Ç¯¤È2024Ç¯¤Ë½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯10·î¤Ë°é»ùµÙ²Ë¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ÄÇ°¤¬¤ëÈ¿±þ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Èà½÷¤ÎÂà¶ÉÊóÆ»¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡È¿ä¤·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡É¤È»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£Áá¤¯¤â¥í¥¹¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤³¤ì¤«¤éÊâ¤à¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÆ»¤Ë¡¢¾¡»»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢Ì±Êü¤â´Þ¤á¤ÆÂà¶É¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤ä¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¤Ê¤É¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Îã¤¨¤ÐÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¸µNHK¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê·²Íº³äµò¡É¾õÂÖ¤Î¸½ºß¡£ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤Î¾¡»»¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö³êÀå¤¬¤è¤¯²Ú¤â¤¢¤ëÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ì±Êü¤ò´Þ¤á¤Æ°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£NHKÆâ¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÎÏ¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÌ±ÊüÈÖÁÈ¤Çµ¯ÍÑ¤ÎÏÃ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊóÆ»¤ò·ø¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦Ï©Àþ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±Êü¶É¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ì¤ÐÂç·¿¤Îµ¯ÍÑ¤¬¤³¤ì¤«¤éÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÅìÂçÂ´¤ÎºÍÉ²¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤À¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢NHK¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£