¡Ö¼ÖÎ¾¤¬²Ð¤À¤ë¤Þ¤Ë¡×¡¡¾å±Û»Ô¡¦¹ñÆ»8¹æ¤Ç¼ÖÎ¾²ÐºÒ¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¡Ú¿·³ã¡Û
£²£¶ÆüÌë¡¢¾å±Û»Ô¤Î¹ñÆ»£¸¹æ¤Ç¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¡¢¾å±Û»ÔÃîÀ¸´ä¸Í¤Î¹ñÆ»£¸¹æ¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿
¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é¡Ö¼ÖÎ¾¤¬²Ð¤À¤ë¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¡¢Ìó£²£°Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÖÎ¾£±Âæ¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾Æ¤±À×¤Î¼ÖÆâ¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
