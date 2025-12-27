¥¢¥ó¥ß¥«¡¢É×ÉØ¥²¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ö¥¢¥Û¤é¤·¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤ä¤ó¡©¡¡¥¯¥¹¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¤«¤é¡Ä¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï11·î29Æü¤Ë¤ªÂæ¾ì¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÎÁÍý¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¥¢¥ó¥ß¥«¤ÎÉ×¤ÇÊÆ¹ñ¿Í¼Â¶È²È¤Î¥»¥ª¥É¡¼¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¼ê°®¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤¬¡Ö¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¡Ê²ñ¤¦¤Î¤¬¡Ë3Æü¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£Æü¡¢¤³¤³¤Ç¡Ä¤Í¤Ã¡×¤È¡¢É×¤Î¸«¤Ä¤á¡¢Î¾¼ê¤Ç¼ê¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤È¡¢Æ£ËÜ¤«¤é¡ÖÎ¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¾±»Ê¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ï¤·¤Þ¤¹¡©¡¡¤³¤ó¤À¤±Ãç¤¤¤¤¤È¤Í¡¢ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼ÁÌä¡¢¥ß¥é¡¼»á¤¬¡Ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡Ö¡Ê½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡Ë15Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡©ºÇ¸å¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥ß¥é¡¼»á¤¬¡Ö¾Ð¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡£ºÇ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¾Ð¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡Ö¤À¤«¤é¡ØHAPPY LUCKY LOVE SMILE PEACE DREAM¡Ù¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ó¥×¥ó¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¿²¤ë¤È¤¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¡·ù°¤¯¤Æ¤â¡ØHAPPY LUCKY LOVE SMILE PEACE DREAM¡¡¤ª¤ä¤¹¤ß¡Ù¤È¤«¡¢¥¢¥Û¤é¤·¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤ä¤ó¡©¡¡¥¯¥¹¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¤«¤éÍâÄ«¤Ë¤Ï¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£