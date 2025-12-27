Ì¾¸Å²°Âç³ØÉÂ±¡¤Î¾®»ù³°²Ê¤ÇÊ£¿ô¤Î°åÎÅ»ö¸Î ¡Ö´µ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ÈÎÑÍý¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·9Æü¤«¤é¼ê½ÑÄä»ß¡ÄºÆ³«¤Î»þ´ü¤ÏÌ¤Äê
Ì¾¸Å²°Âç³ØÉÂ±¡¤Î¾®»ù³°²Ê¤Ç¼ê½ÑÃæ¤Î°åÎÅ»ö¸Î¤¬Ê£¿ôÈ¯À¸¤·¡¢º£·î9Æü¤«¤é¼ê½Ñ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌ¾¸Å²°Âç³ØÉÂ±¡¤Î¾®»ù³°²Ê¤ÇÊ£¿ô¤Î°åÎÅ»ö¸Î ¡Ö´µ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ÈÎÑÍý¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·9Æü¤«¤é¼ê½ÑÄä»ß¡ÄºÆ³«¤Î»þ´ü¤ÏÌ¤Äê
Ì¾ÂçÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®»ù²Ê¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆâ»ë¶À¤ò»È¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ç¡¢2Ç¯Á°¡¢´µ¼Ô¤Î·ò¹¯¤Ê¿ÕÂ¡1¤Ä¤ò¸í¤Ã¤ÆÅ¦½Ð¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»àË´»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÂ±¡¤Ï¡¢³°Éô°Ñ°÷¤òÆþ¤ì¤¿»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤¬Ìô¤Î¸úÇ½¤ò¸í²ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¼ê½Ñ¤·¤¿»öÎã¤¬¡¢º£·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±´µ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ÈÎÑÍý¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£·î9Æü¤«¤é¾®»ù³°²Ê¤Ç¤Î¼ê½Ñ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÆ³«¤Î»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ý»³¾´°ìÉÂ±¡Ä¹¤Ï¡Ö´µ¼Ô¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£