Image: ACROVE

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

一見ただの充電ケーブル。でもこれ、Wi-Fiルーターなんです。

「サクッとWi-Fi light」は、わずか44gでポーチに常備できるケーブル型Wi-Fi。バッテリーレスだから充電管理不要、月額不要のチャージ式で海外にも対応しています。

おトクなキャンペーンが終了間近でしたので、改めてご紹介しておきます。

軽すぎる！？コード型のモバイルWi-Fi「サクッとWi-Fi light」 13,110円 【初回100GB付 / 25%OFF】 詳細をチェック

速度は必要最低限、でもあると便利なミニWi-Fi

Image: ACROVE

「サクッとWi-Fi light」の本体はケーブル途中の親指サイズのモジュール。一般的なWi-Fiルーターにはバッテリーが必要ですが、USBケーブルと合体したことで44g・66mmという極小軽量サイズを実現。

Image: ACROVE

Wi-Fi利用の有無に関わらず、ケーブルとしては最大65Wの給電が可能。ガジェットポーチでも邪魔にならないので、とりあえず持ち歩いておけばいつでもWi-Fi環境が実現できますね。

ちなみにミニマルサイズのデメリットとして通信速度は下り最大10Mbpsと必要最低限な点にはご注意を。4K動画視聴やビデオ会議等はちょっと厳しいですが、ブラウジング中心であれば十分かと。同時接続は最大2台までとなっています。

Image: ACROVE

用途はさまざま考えられますが、バッテリーレスという安全性も注目したいポイント。夏は高温になる自動車常備用Wi-Fiにしてもいいかも。

クラウドSIMで必要な時に、必要な分だけ

Image: ACROVE

通信品質についてはクラウドSIMにより国内3大キャリア（docomo/au/softbank）を自動で最適な回線を選んでくれるので安定度は高め。面倒な契約や月額費用も不要で、届いたその日からすぐに使えます。

通信量は期間と容量で選ぶ完全チャージ制となっており、180日/100GBプランなら1GBあたり約50円とかなりお値打ち価格となっています。

海外もOK

Image: ACROVE

さらに便利なのが海外対応という点。別途で海外用チャージを購入する必要はありますが、「サクッとWi-Fi light」があればもう海外SIMを別で用意する必要はなくなるかも。

爆速通信は不要だけどお値打ちなサブ回線が必要な人にはぴったりなので、気になった人はぜひ先行セールが終了する前にチェックしてみてください。

軽すぎる！？コード型のモバイルWi-Fi「サクッとWi-Fi light」 13,110円 【初回100GB付 / 25%OFF】 詳細をチェック

＞＞軽すぎる！？コード型のモバイルWi-Fi「サクッとWi-Fi light」

Source: machi-ya, YouTube