堤麗斗VSレオバルド・キンタナ

ボクシングのWBA世界フェザー級13位・堤麗斗（志成）は27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでの同級ノンタイトル8回戦で、レオバルド・キンタナ（メキシコ）を4回1分14秒TKOで破った。戦績は23歳の堤が4勝（3KO）、23歳のキンタナが12勝（5KO）2敗。

堤は初回からボディーでキンタナを攻めたてた。その後、アッパーを被弾するなどして鼻血を出すシーンもあったが、4回に強烈な左から右フックにつなげて仕留めた。

リング上のインタビューでは「（相手が）想定とは違うやり方できたので、いい経験になった。スパーなどの練習でいろんなタイプとやって、そういう経験が生きた」と話した。

19年にアジアユース選手権、21年に世界ユース選手権を制するなどアマチュア時代に9冠を達成した逸材。今興行はサウジアラビアの国際娯楽イベント「リヤドシーズン」が展開。堤は、イベントの運営を担う同国総合娯楽庁のトゥルキ・アラルシク長官がオーナーを務めるボクシング専門誌「ザ・リング」とスポンサー契約を結んでいる。

兄・駿斗（志成）も出場予定だったが、興行直前の練習中に右眼を負傷。眼窩底骨折と診断され欠場することになった。「兄貴を活気づけられれば」と意気込んでいた一戦で、きっちり相手を倒した。

来年に向けては「もっともっと強くならないと。次の試合ではさらに強くなった姿を見せたい」とし、「兄弟でさらに上を目指していく」と闘志を高めていた。メインイベントに井上尚弥（大橋）が登場する興行。デビュー4連勝で存在感を放った。



