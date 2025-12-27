Í£°ì¤ÎÉ×ÉØÆ°²è¤Ë¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î»Å³Ý¤±¡Ä¡Ö¾¯¤·µß¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡¡¤Õ¤¯¤éP&¹â»³°ì¼Â¤¬Î¥º§È¯É½
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¹â»³°ì¼Â¤ÈYouTuber¡¦¥¯¥¤¥ººî²È¤Î¤Õ¤¯¤éP¤¬27Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó1Ç¯5¥«·î¤Î·ëº§À¸³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈºÇ¸å¤Î»Å³Ý¤±¡É¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿É×ÉØÆ°²è¤ÎÍÍ»Ò¡¡
¡¡¹â»³¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤ÇÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¡¢º§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö·ëº§¤ÎÀÞ¤Ë²¹¤«¤¤¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¡¢¡Öº£¸å¤âÀ¿¼Â¤Ë³èÆ°¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤¯¤éP¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ÇÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£Î¾¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ç¡Ö29Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤À¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¤¢¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Í½Äê¤·¤¿È¯É½¤ËÀè¶î¤±¤¿ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤éP¸Ä¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Õ¤¯¤éP¤ÎÆ°¤¯ÅÀP¡×¤Î¡¢¤È¤¢¤ëÆ°²è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï2024Ç¯11·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¤Õ¤¯¤éP¤È¹â»³¤¬Í£°ìYouTube¾å¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆ°²è¤Î³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤ËÄÉµ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡Ö¡Ø¤³¤ÎÆ°²è¾Ã¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤ー¡©¡Ù¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤¢¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¤À¤è～¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎºÇ¸å¤Î¡È»Å³Ý¤±¡É¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö³µÍ×Íó¤ò¸«¤Æ¾¯¤·µß¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏËÜ¿Í¤¿¤Á¤·¤«ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â2¿Í¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö·è¤·¤ÆÉÔÃç¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¿´¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
