¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¿ô¤ÎÂà¿¦¼Ô¤¬Ï·¸å¤Î³Ø½¬¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖSenioruniversitetet¡×¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤¢¤ë55ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥·¥Ë¥¢À¤Âå¸þ¤±¤Î³Ø¤Ó¡¦¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àµ¼°¤ÊÂç³Ø¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³¶³Ø½¬¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ»²²Ã¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶µ°é¡¦Ê¸²½³èÆ°¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ë¡¢µÏ¿Åª¤Ê¿ô¤ÎÂà¿¦¼Ô¤¬Æþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÆKeeps your mind alert¡Ç: older Swedes reap the benefits of learning for pleasure | Sweden | The Guardian
The Guardian¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤ÏÌ±´Ö¤ÎÀ®¿Í¶µ°éÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëFolkuniversitetet¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¹ñÆâ¤Ë30¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿»ÙÉô¤ò»ý¤Á¡¢¸À¸ì¡¦À¯¼£¡¦°å³Ø¡¦·úÃÛ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¡¦¹Ö±é²ñ¡¦¹ÖºÂ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âºÇ¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à»ÙÉô¤Ç¡¢1991Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë²ÐÍËÆü³«ºÅ¤Î¹Ö±é²ñ¤Ë¤ÏËè½µÌó1000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ¶á¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼øÍ¿¤Î·Ý½Ñ¡×¡Öµ¶¾ðÊó¤ÈAI - »ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¶¼°Ò¡×¡ÖÀÐ¸´¤«¤éÊ¸²½°ä»º¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î¥¤¥ó¥¬¡¦¥µ¥Ê¡¼Íý»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï2025Ç¯¤Ë²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ê¡¼Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Ãæ¤Ë²ñ°÷¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÁý²Ã¤·¡¢¸µ¤Î¿ô¤ËÌá¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ°÷¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä¸µ¤ÎFolkuniversitetet¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ï2023Ç¯¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÁ´ÅÚ¤Ç2099¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¿ô¤Ï16Ëü1932¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¿ô¤Ï2391¡¢»²²Ã¼Ô¿ô¤Ï17Ëü7024¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Folkuniversitetet¤Î¥°¥ó¥Ê¡¼¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥½¥ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¤Î³Ø½¬¤È¶µ°é¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼¹Ãå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ã¿è¤Ê³Ú¤·¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³Ø½¬¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ï¡¢·Ð¸³¤¹¤Ù¤´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¥½¥ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î»ñ¶âÄó¶¡³Û¤Ë´ØÏ¢¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¼ÂºÝ¡¢À¯ÉÜ¤Î¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ø¤Î»ñ¶âÄó¶¡³Û¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¥½¥ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÂ¾¼Ô¤È¸òÎ®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ê¡¼Íý»öÄ¹¤Ï¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°é¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤³éË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¡¢À¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ê¡¼Íý»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤¬²Ì¤¿¤¹Éý¹¤¤¼Ò²ñÅªÌò³ä¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³Ø½¬¤È¹¬Ê¡¤Ï¤½¤Î²ÈÂ²¤ä¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¡¹¤Ë¤âÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ê¡¼Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÌäÂê¤È¶µ°é¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Ï¸ÉÎ©¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌÏÈÏ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥í¥Ã¥¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÂ¹¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î±¿±Ä¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈThe Guardian¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ°å¼Ô¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÌôÊª¤ä·ë³Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥è¥¢¥Ò¥à¡¦¥Õ¥©¥ë¥¹¥°¥ì¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤¬¡Ö°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¤Þ¤À¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤È¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÇ¯¶â¼õµë¼Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÂç·ù¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ë¼ï¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ëº£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£