¡¡ÇÐÍ¥¤Î´²°ìÏº¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅÚ¥¹¥¿¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÅÚÍË13»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊÆ±¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¶äÆóÏ¯Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤¿¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë
¡¡26Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤ËÊÌ¤ì¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÈºÆ¤ÓÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶äÆóÏ¯¤¬¡¢¥È¥¤Î»×¤¤¤ò»¡¤·¡¢¼«¤é¡ÖÄü¤á¤ë¡×¤È¿È¤ò°ú¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¡¢¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¤È¶¦¤Ë¡Ö¶äÆóÏ¯¤Î²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢´²°ìÏº¤Ï¡Ö¶äÆóÏº¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¿Í¡£±é¤¸¤¿ËÍ¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¶äÆóÏº¤¬¥È¥¤Ç¤¢¤ëÉ¬Á³À¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥È¥¤¬¶äÆóÏº¤Ë¤¹¤ëÉ¬Á³À¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²´Ã°ÅôäÆ¤ò°ì½ï¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¥È¥¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¥È¥¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ç¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ë²øÃÌ¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶äÆóÏº¤Ã¤Æ¤ª¶â¤â¤¢¤ë¤·¡¢Í¥¤·¤¤¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤â¥â¥Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¶äÆóÏº¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ç¤âÀ®Î©¤·¤Á¤ã¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¶äÆóÏº¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë´²°ìÏº¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¥³¥«¥É¤Ï¡¢¡Ö¶äÆóÏº¤Ð¤ê¤Ë°ú¤¤¤¿¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
