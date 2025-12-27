¶¶²¼Å°»á¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏºÐ½Ð²þ³×¢ªÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÎÂçºå¤Ë³Ø¤Ù¡ÖËüÇî¡¢¥«¥¸¥Î¡¢¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¤Ê¤Ë¤ï¶ÚÀþ¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£·Æü¡¢Âçºå¡¦£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¡¦Á°£¹»þ£²£µÊ¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡££²£¶Æü¤ËÁí³Û£±£²£²²¯±ßÄ¶¤ÎÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤¬²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë±ß°Â¤ÈÊª²Á¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç·ÐºÑ¤¬Îä¤¨¹þ¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥¨¥³¥ß¥¹¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍ½Â¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¾¤Ö¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ÈÌäÂêÅÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¤ä¤ë¤È²þ³×¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡£ÌµÂÌºï¸º¤È¤«¡¢ºÐ½Ð²þ³×¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¶â¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÃæ´ÖÃÄÂÎ¤Î¤È¤³¤í¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»ß¤á¤ë¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²þ³×·Ï¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬À¯¼£²È¤Î»þ¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡¢¼ê½ç¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºÌµÂÌ¡Ê¤Îºï¸º¡Ë¡£ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï½çÈÖ¤Ç¡¢¤Þ¤ºÌµÂÌ¤òºï¸º¤·¤Æ¡ÄÂçºåÉÜÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤¤¤í¤¤¤í²æËý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÂçºåËüÇî¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¥«¥¸¥Î¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤È¤«¡¢¤Ê¤Ë¤ï¶ÚÀþ¤ÎÃÏ²¼Å´¤È¤«¡£ÌµÂÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È²þ¤á¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£