『地獄先生ぬ〜べ〜』OP映像に重要キャラ登場 第14話の場面カット解禁【1月7日放送】
テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール（2026年1月7日よりテレビ朝日系で放送）第2クールの初回となる第14話の場面カット＆ノンクレジットOP映像が解禁された。サブタイトルは放送内で明かされる。
【動画】美奈子先生じゃん！重要キャラ登場の『地獄先生ぬ〜べ〜』OP映像
OP映像は、THE ORAL CIGARETTESの疾走感溢れるサウンドが特徴的なロックナンバー「ERASE」にのせて、童守小学校のいつもの風景や、玉藻・ゆきめといったお馴染みのキャラクター、そして、妖怪から生徒たちを守るぬ〜べ〜の姿が描かれている。そして、第2クールの注目ポイントである、ぬ〜べ〜の過去にまつわる重要キャラクターも垣間見ることができる。
第14話の場面カットでは、広や郷子たち、いつものメンバーは、ぬ〜べ〜とラーメン屋に行ったり、とある神社に行ったり…！？いつもと変わらない毎日だが…？第十四話のタイトルは…シークレット。作品公式は「ぜひリアルタイムで放送をご覧になってお確かめください！」と伝えている。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
