¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤«¤è¡×¡È°ÇÂÄ¤Á¡ÉÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤´Íð¿´¡Ä¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤Ö¤ó²ó¤·ÂçË½¤ì¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡¡ÖWWE»Ë¾åºÇ¤â´í¤Ê¤¤½÷¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¡Ä¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼¥¥ã¥é¤ËÊÑËÆ¡£Éü½²¤Î¤¿¤á¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ò¿¶¤ê²ó¤¹²á·ã¤Ê´ñ¹Ô¤¬ÂçÈ¿¶Á¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤«¤è¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥éºÇ¹â¡ª¡×¤È¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ÈÇ®¶¸¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È°ÇÂÄ¤Á¡ÉÈþ½÷¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤Ö¤ó²ó¤·ÂçË½¤ì¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡WWEÂè3¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNXT¡×¤Î¥Æ¥¤¥¿¥à¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¤¬¡È°ÇÍî¤Á¡ÉÆ°²è¤Î³È»¶¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü¤â¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍ¯¤¯12·î23Æü¤Î¡ÖNXT¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ò¼ê¤Ë¥»¥Ã¥È¤ÎÊÉ¤òÀÚ¤êÇË¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¸µ½êÂ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄÉ¤¤²ó¤¹¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²á·ã¤Ê´ñ¹Ô¤Ï¡¢NXTÀÕÇ¤¼Ô¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥º¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸Æ°²è¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë³È»¶¤·¡¢¥Æ¥¤¥¿¥à¤Î¶¸µ¤Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÈà½÷¤Î´ñ¹Ô¤Ë¡¢¶Ã¤¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡Ö´°Á´¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É4¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥Æ¥¤¥¿¥à¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î¥À¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤¹¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡£¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ò»È¤¦¤È¤¤ÏÊÝ¸î¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë´ÙÍî¤ò·Ð¤ÆÉü½²¥â¡¼¥É¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤è¤ê¥À¡¼¥¯¤Ç²á·ã¤ÊÊý¸þ¤Ø¿¶¤êÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¤¼Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥Æ¥¤¥¿¥à¤À¤¬¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÇ³ÎÁ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡È´í¤Ê¤µ¡É¤ò·È¤¨¤¿¶¸µ¤¤Î¿·µ¡¼´¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£NXT½÷»ÒÉôÌç¤Ç¤âºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼É½¸½¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Ç»¤¤¥¥ã¥éÂ·¤¤¤Î¡ÖNXT¡×¤Ç¤âÍèÇ¯¤ÎÍ×ÃíÌÜÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
