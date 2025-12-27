ÀÐ°æ°ÉÆà¡¡¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¡×¡¡»£±Æ¤Ç¡È¹¥¤¤È¤Ï²¿¤«¡É³Ø¤Ù¤¿
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐ°æ°ÉÆà¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡ÖÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¡ÊÍèÇ¯1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¿åÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ö»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¿Í¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ã¿è¤µ¤ä¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¹¥¤¤È¤Ï²¿¤«¸þ¤¹ç¤¦ÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ù¤¿»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÇº¤àÊý¤¿¤Á¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤ÆÊªºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¿ä¤·¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹Ã´Åö¡Ê¾åÅÄÎµÌé¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢¿·º§À¸³è¤ËÇº¤à¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ò¤¦¤é¤µ¤È¤ë»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÇº¤ß¤ò¥Ý¥Ã¥×¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¡£¼ç¿Í¸ø¤¬°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¿©¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¡£¤´ÈÓ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¿©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£