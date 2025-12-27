ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、トム・ブラウンみちおの頭に“巨大なヘビ”が降ってくる場面があった。

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームで高野、第2ゲームではみなみかわが脱落し、第3ゲーム「逃亡欲の時間」へ。ここでは、水槽の中に頭を入れ、降り注ぐ落下物に耐える「堅忍水槽」というミッションが課された。1人目のお見送り芸人しんいちが大量の小豆に埋もれて悶絶した後、2番手のみちおが覚悟を決めて、水槽へ。

直後、巨大なヘビが投入されると、芸人たちは「うわあああ！ヘビだ！怖すぎる！」と絶叫。狭い水槽の中でヘビと密着しながらも、表情を変えずに耐えるみちおに対し、せいやは「頭だけで耐えてる！（笑）」と、そのシュールな絵面に爆笑した。

見事に耐え抜いたみちおは、水槽から出てくると自身の首をさすりながら「首にベロが…ベロがこの辺まで来てた」とヘビの舌が肌に触れる生々しい感触に放心状態となっていた。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）