TREASURE¥¸¥ç¥ó¥¦¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤«¤é¡È¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ÉÀµ¼°ÅÁ¼ø¡¡½¬ÆÀÎÏ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¡Ö¸¶¥¡¼¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Î¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Î10¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦TREASURE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢¡ÈK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤òÅÁ¼ø
¡¡ÄÅÅÄ¤Ï¡Öavex¤«¤é¤ª¸Æ¤Ó¤¬¤«¤«¤ë¡£¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢avex¤ËÍè¼Ò¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆTREASURE¤Î¥è¥·¡¢¥¸¥ç¥ó¥¦¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡¢¥¸¥Õ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¸¥ç¥ó¥¦¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ª¡×¤òÏ¢¸Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿À¸¿è¤ÎÄÅÅÄ¥Õ¥¡¥ó¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÀµ¼°¤Ê¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÁ´Éô·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Öº¸¼ê¤ÎÃæ»Ø¤ò¤ª¤Ø¤½¤ËÅö¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±¦Â¤òÈ¾¿È¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¡¢¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¤ÈÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±É¡¤ËÈ´¤±¤ëÀ¼¡×¤È»ØÄê¡£¡ÖÃÊ³¬¤¬¤¢¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥´¥¤¡£¤½¤Î¾å¤¬¥´¥¤¥´¥¤¥´¥¤¡¢¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡¢¥¹¡¼¥¹¥¹¡¼¡¢¥¹¡¼¡¢ºÇ¾åµé¤¬¡¢¥¹¡¼¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¶á¡¢¤â¤¦1¸Ä¾å¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¥¤¡¢¥´¥¤¥´¥´¥¤¡¢¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡¢¥¹¡¼¥¹¥¹¡¼¡¢¥¹¡¼¡¢¥¹¡¼¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¥«¥Ã¥«¥¯¥¥¥«¥Ã¡×¤À¤È¶µ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ç¥ó¥¦¤ÎÎý½¬¥¿¥¤¥à¤Ë¡£TRASURE¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¥¦¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤Î¸«ËÜ¤ÈÀ£Ê¬¶¸¤ï¤Ì²»Äø¡¦¥ê¥º¥à´¶¤Ç´°àú¤Ë½¬ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¥¦ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö1²ó¤ÇÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ç¤¤ë¥¹¥´¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö¸¶¥¡¼¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤»¤ë¥¦¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¸¥ç¥ó¥¦¼ª¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢¡ÈK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤òÅÁ¼ø
¡¡ÄÅÅÄ¤Ï¡Öavex¤«¤é¤ª¸Æ¤Ó¤¬¤«¤«¤ë¡£¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢avex¤ËÍè¼Ò¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆTREASURE¤Î¥è¥·¡¢¥¸¥ç¥ó¥¦¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡¢¥¸¥Õ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¸¥ç¥ó¥¦¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ª¡×¤òÏ¢¸Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿À¸¿è¤ÎÄÅÅÄ¥Õ¥¡¥ó¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÀµ¼°¤Ê¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÁ´Éô·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Öº¸¼ê¤ÎÃæ»Ø¤ò¤ª¤Ø¤½¤ËÅö¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±¦Â¤òÈ¾¿È¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¡¢¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¤ÈÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ç¥ó¥¦¤ÎÎý½¬¥¿¥¤¥à¤Ë¡£TRASURE¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¥¦¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤Î¸«ËÜ¤ÈÀ£Ê¬¶¸¤ï¤Ì²»Äø¡¦¥ê¥º¥à´¶¤Ç´°àú¤Ë½¬ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¥¦ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö1²ó¤ÇÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ç¤¤ë¥¹¥´¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö¸¶¥¡¼¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤»¤ë¥¦¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¸¥ç¥ó¥¦¼ª¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£