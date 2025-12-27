車のシフトレバーにいたずらをしてしまった大型犬。お父さんに叱られると、言葉以上に伝わってくる反省の表情を見せたのだとか。

投稿は記事執筆時点で147万再生を突破。「目がしょんぼり」「可愛くて怒れない」などのコメントが寄せられています。

【動画：車の助手席で『シフトレバー』を破壊した大型犬→お父さんに叱られて…許すしかない『反省の表情』】

助手席に漂った気まずい空気

TikTokアカウント「sona.golden1」に投稿されたのは、車の助手席でしょんぼりと座るゴールデンレトリバー「そな」くんのお姿。2024年6月生まれの、まだまだやんちゃ盛りな男の子です。この日そなくんは、車内でシフトレバーをかじるといういたずらをしてしまったといいます。

この出来事をきっかけに、お父さんとの間には少し緊張感のある空気が流れているご様子。お父さんは身を乗り出し、シフトレバーを直そうとしているようです。その横でそなくんは視線を落とし、じっと座ったまま動かなかったのだとか。

「やってしまった」が伝わる視線

壊れてしまった箇所を確かめながら修理しているお父さんの手元を、そなくんは顔を伏せたまま見つめていたそう。どことなく小さくなっているような姿勢からは、状況を理解しているかのような雰囲気も感じられます。

途中、そっと顔を上げて周囲の様子をうかがう場面もあったとか。その視線には、気まずさがにじんでおり、思わず「やっちゃった…」と心の声が聞こえてくるよう。反省の色が伺える表情には、言葉以上の思いが込められているようにも見えます。

許さざるを得ない反省のお姿

その後もそなくんはほとんど動かず、お父さんが修理を続ける様子を静かに見守っていたそうです。首を少し傾けながら作業の手元を覗き込む仕草には、直るかどうかを心配しているような健気さも感じられます。

最後には、お父さんの顔をチラッと見上げる場面もあったとか。潤んだような瞳で見つめるその表情からは、いたずらへの反省がしっかりと伝わってくるようで、思わず許さざるを得ない気持ちになってしまうのでした。

投稿には「眉毛が反省してるｗ」「こんなん可愛くて怒れない♡」「ごめんなさいって声が聞こえてきそう」「反省の顔がたまらない」などのコメントが寄せられています。

