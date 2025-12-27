日本代表MF田中碧が所属するリーズで現在絶好調のストライカーがいる。28歳のFWドミニク・カルヴァート・ルーウィンだ。



今夏2016年から所属していたエヴァートンを契約満了で退団し、リーズへ加入した同選手。シーズン序盤はなかなか得点を奪えなかったが、11月末からカルヴァート・ルーウィンは覚醒しており、現在プレミアリーグで5試合連続でゴール中。その間6ゴールを奪うなど、圧巻の活躍を見せている。





そんななか、英『Daily Mail』によると、エヴァートン時代に同選手とチームメイトだったウェイン・ルーニー氏はポッドキャストにてカルヴァート・ルーウィンのイングランド代表復帰の可能性について言及したという。「彼の選手としての能力ではなく、純粋に怪我の多さゆえに、誰にとってもそのリスクを冒して（彼の給料に）金を払うのは非常に難しかった。しかし、このままの調子を維持すれば、ワールドカップ出場の可能性が議論されるのは当然だ。イングランド代表にフォワードが不足している以上、彼にチャンスが巡ってきてもおかしくはない。彼はペナルティエリア内で脅威となり、空中戦に強く、確実に得点を挙げている」同メディアによると、カルヴァート・ルーウィンがリーズに加入して以降の変化は大きいようで、試合中の走行距離は10.3kmから11kmに増加、シュート成功率は4倍に跳ね上がったという。ルーニー氏も触れているが、怖いのは負傷で、カルヴァート・ルーウィンにはまず1シーズンを通してプレイできるコンディション維持が求められる。その上で、今のパフォーマンスを続けることができれば、ハリー・ケインの控えFWとしてトーマス・トゥヘル監督の目に止まり、代表に復帰する可能性も出てくるかもしれない。