チェルシーの指揮官エンツォ・マレスカはこれまで指導した中で最高の選手は誰かを聞かれ、2人の選手の名前を挙げたという。英『Evening Standard』が報じている。



2024年夏にレスターからチェルシーの指揮官に就任したマレスカが1人目に挙げたのはコール・パルマーだ。



現在23歳のパルマーは2023年夏にマンチェスター・シティからチェルシーへ移籍。シティ時代から将来が楽しみだった逸材は出場時間を得ると、瞬く間にスターとなり、チェルシーではここまで公式戦通算105試合で46ゴール29アシストをマークしている。





まずはチェルシーの現エースの名前を挙げたマレスカだったが、2人目に挙げたのは1シーズンだけ指導したレスターの伝説ジェイミー・ヴァーディだ。「イングランドで最高のストライカーの一人と言えば、間違いなくジェイミー・ヴァーディだ。彼はトップクラスの選手であり、人間としても素晴らしい。彼は心が広い。だから、ジェイミーは間違いなく指導した中で最高の選手の一人だ」マレスカがレスターを率いてチャンピオンシップで優勝し、1年でのプレミア復帰を決めた年ヴァーディはすでにベテランと言われる年齢だったが、リーグ戦35試合で18ゴールをマーク。プレイタイム1769分と絶対的レギュラーというわけではない中で結果を残した。マレスカが「イングランドで最高のストライカーの一人」と絶賛するヴァーディは今夏クレモネーゼへ移籍。初のセリエAとなったが、ここまでリーグ戦12試合で4ゴールをマークし、11月にはセリエA月間最優秀選手に選ばれている。1月には39歳となるヴァーディだが、衰え知らずの活躍を見せている。