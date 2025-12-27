V2ÁÀ¤¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê1Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¡¦ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬¼¡Àï·Ù²ü¡Ö¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡ºòÇ¯½àVÄ»¼è¾ëËÌ¤È·ãÆÍ¡Ö¤É¤ì¤À¤±µ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¤¬¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡×¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±/ÃË»Ò¡Û
¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025 ÃË»Ò½à¡¹·è¾¡ Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê(Ê¡²¬)81-67ÅÚ±ºÆüÂç(°ñ¾ë) (27Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
2Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤Ï¡¢1Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯Áª¼ê¤¬20ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³èÌö¡£ÅÚ±ºÆüÂç¤È¤Î°ìÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼½øÈ×¤³¤½ÅÚ±ºÆüÂç¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇòÃ«Áª¼ê¤äËÜÅÄÉù°ÊÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤ÍµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ½ªÂè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÊ¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢81-67¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤Çº£²Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¤¬ÂÔ¤Ä½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î20ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿ÇòÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¥·¥å¡¼¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅÀ¿ô¤¬¿¤Ó¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ°¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤êÂ¹ø¤Î¼å¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥á¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿Ê¬¡¢ºòÆü¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¤Î¶¯¤µ¤ò·Ù²ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯µ¤¤Ë¸þ¤«¤¦¥É¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤é¤Ç¤â¤â¤®¼è¤ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ú¤Â³¤¼¡Àï¤Ç¤â¹¶·âÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë³Ð¸ç¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÏÀäÂÐ¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤ò¤ß¤ó¤Ê·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆÃ¤Ë¼¡¤Î»î¹ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±µ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¤¬¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£