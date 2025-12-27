◇THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」が27日にサウジアラビアで開催された。ボクシング界のスーパースターたちが来場した。

メインでは世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）がWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）の挑戦を迎え撃つ。

米ボクシング専門誌リングマガジンは公式X（旧ツイッター）で「ウシクは観戦するため会場のリングサイド到着」と、リングサイドでサインに応じる同誌選定パウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）1位のWBA＆WBC＆IBF3団体統一ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（38＝ウクライナ）の動画を投稿した。

その他にも元WBAスーパー・WBC・IBF世界ミドル級統一王者のゲンナジー・ゴロフキンも来場した。

最新PFPランキングでは史上初となる3階級での4団体統一王者となった前回1位のテレンス・クロフォード（38＝米国）が引退を表明し、ランキングから外れたため、トップ10の選手は1つずつ順位が繰り上がった。1位にはWBA＆WBC＆IBF3団体統一ヘビー級王者のオレクサンドル・ウシク（38＝ウクライナ）が返り咲いた。2位に尚弥、3階級制覇の前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（27＝M.T）は7位から6位に上がった。

ネットでも「マジ！？」「ウシク来てるのか！」「一瞬わかんかった」などの声が上がった。