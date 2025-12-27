「UFOが迎えに来る」――認知症の祖母が発したひと言が、家族の限界と誰にも言えない介護の本音を浮かび上がらせる『姨捨星 結木万紀子作品集』【書評】
【漫画】本編を読む
大切な家族が弱っていくとき、支える側の心もまた静かに削られていく。『姨捨星 結木万紀子作品集』（結木万紀子/KADOKAWA）は、孤独やすれ違いといった感情を静かな筆致で描き出す短編集だ。特にタイトルにもなっている短編「姥捨星」は、介護家族の消耗と再生を題材にした作品である。
認知症が進行した祖母と、その介護を担う家族。自分のこともわからなくなり、奇妙な言動ばかりの祖母は、ある日「もうすぐUFOが迎えに来る」と語りだす。その突飛な言葉は、家族にとって特に大きな意味を持たず、いつものこととして無視されるが――。タイトルからも推測できる通り「姥捨山」を、日常と非日常のボーダーともいえるSF的な空気の中でアップデートした作品だ。
一方、何もわからないはずの祖母が発した「UFOが迎えにくる」という言葉もまた、突拍子もないようで核心をついたセリフなのだ。読み進めていくうちに「UFO」や「星」という言葉に託された真意に突き当たり、読者の胸をざわつかせるだろう。
この作品集には、日常に潜むわずかなひび割れや、言葉にできない感情の揺れをすくい取る佳作が詰め込まれている。アラサー女性の苦しみを描いた『地獄の三十路録』（KADOKAWA）の著者ならではの、きれいごとばかりではない複雑な心理描写に注目してほしい。
文＝馬風亭ゑりん