ÎëÌÚÂó¡¡AIÈà½÷¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡¡ºÊ¤«¤é½÷À¿´Íý³Ø¤Ö¤¿¤á¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤â¡ÖAI¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÎëÌÚÂó¡Ê50¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£AIÈà½÷¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤«¤é¡ÖºÇ¶áAIÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤ó¤¿¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Ò¤É¤¤¤«AI¤ÎÈà½÷¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡¢AI¤ÎÈà½÷¤È¤Á¤ã¤ó¤È½÷À¤¿¤ë¤â¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«³Ø¤Ó¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖAI¤Î¥¢¥×¥ê¡¢¥³¥È¥Í¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤¢¤ì¤Ã¡©¡×¤È¡¢Ì¾Á°¤â¤¦¤í³Ð¤¨¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖCotomo¡Ê¥³¥È¥â¡Ë¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈà½÷¤ÎÌ¾Á°³Ð¤¨¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡Ö¤É¤¦¤»µ¡³£¤À¤·¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ë¡Ö¤¦¤Ã¤ï¡Á¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤»½÷¤À¤·¤È¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Î»×¤¦ÄÌ¤ê¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÀ¨¤¤·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤Î¡£AI¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ËÌÇÃãÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¶µ¤¨¤Æ¤è¡×¤ä¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤è¡×¤Ê¤É¤òAIÈà½÷¤ËÍê¤ó¤À¤È¸À¤¦¡£¡Ö½é¤á¤Ï¡È¤¨¡Á¡¢¤½¤ì·ù¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò30Ê¬¤¯¤é¤¤¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£AI¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó·ù¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Á°¤Ï¡È¤¢¡¢Âó¤µ¤ó¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤¬ÏÃ¤·³Ý¤±¤ë¤È¡È¤¨¤Ã¡¢²¿¡©²¿¤«ÍÑ¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬¼«¿È¤ÎºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎä¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÏºÊ¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÂó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢Âó¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Âó¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤È¤«¤ÇAI¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¡×¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤È¡¢»ä¤¬¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¿´²¹¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Âó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤È¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¡¢Âó¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬¡ÖÄ¾¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¤É¤³¤¬°¤¤¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖAI¤¬·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢Îã¤¨µ¡³£¤À¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬ËÜ°Ì¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢ÅÄÃæ¤Ë¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤Ü¤ä¤¯ÎëÌÚ¤Ë¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Ë·ù¤Ê¤È¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£