ÄéÎïÅÍ¤¬°µ´¬£´²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡ª¥×¥íÌµ½ý¤Î£´Ï¢¾¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï·»Äï¤Ç¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×´ããÝÄì¹üÀÞ¤ÇÀ¤³¦Àï·ç¾ì¤Î·»½ÙÅÍ¤ËÊû¤²¤ë¾¡Íø
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£¸²óÀï¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥ê¥ä¥É¡Ë
¡¡¥×¥í£´ÀïÌÜ¤ËÄ©¤ó¤ÀÄéÎïÅÍ¡Ê£²£³¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤Ï¥ì¥ª¥Ð¥ë¥É¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¡Ê£²£³¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤Ë£´²ó£±Ê¬£±£´ÉÃ£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±²ó¤«¤é¤È¤â¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¡£Äé¤¬±Ô¤¤º¸¤òÅö¤Æ¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ë¤¤¤¯¡££²²ó½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÄé¤ÎÉ¡¤«¤é½Ð·ì¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡££³²ó¤Ï¥¥ó¥¿¥Ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÄé¤¬ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¡¢£´²ó¤Ï¶¯Îõ¤Êº¸¤«¤é±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡££Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬½é¤á¤Æ¡£¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢ÁÛÄê¤È¤Ï°ã¤¦Àï¤¤Êý¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆ»¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£º£²ó·»µ®¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ï·»Äï¤Ç¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤ÇÀ¤³¦Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿·»½ÙÅÍ¤¬±¦´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ç·ç¾ì¡£ÌµÇ°¤Î·»¤ËÊû¤²¤ë¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£