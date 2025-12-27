¥Ð¥ë¥µ¾åÁØÉô¤«¤é¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ä¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡ÖÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤ÆÌÂ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬¡¢²áµî¤Î¤ÎÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ï2022Ç¯²Æ¡¢ºÇÂç5000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó92²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç23¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àè·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¼«ÅÁ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ÏÅö»þ¤Î¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òË½Ïª¡£2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¥¹¥È2»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Î¿ôÌ¾¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×Íê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£´ñÌ¯¤ÊÍ×µá¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬25¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ250Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó4²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Î½ÐÍè¹â¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ÐºÑÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï´û¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Î¡È¥Ô¥Á¡¼¥Á¾Þ¡É³ÍÆÀ¤â·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·ë¶É¥é¥¹¥È2»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ï¡¢Æ±Ë¦¥Ü¥°¥À¥Ë¡¦¥ê¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥µ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤òÈó¾ï¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¾õ¶·¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë²ò·è¤¹¤Ù¤Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ê°ÜÀÒ¶â¤Î¡Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Åö»þ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï1¥æ¡¼¥íÃ±°Ì¤ÇÍ½»»¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤ËÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤À¤¬¡¢37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Ï¿ê¤¨¤ò±£¤»¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌó»Ä¤êÈ¾Ç¯¤Î1·î¤«¤é¡¢²Æ¤Î°ÜÀÒ¤ÇÂ¾¥¯¥é¥Ö¤È¤Î»öÁ°¹ç°Õ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÆ±Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤ÎµëÎÁ¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£·èÄê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î°Õ¸þ¤È¡¢»ä¤¬ºÇÁ±¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£·èÃÇ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤É¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤«¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
