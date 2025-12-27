川口オートの「スーパースターフェスタ２０２５ 〜ＳＧ第４０回スーパースター王座決定戦〜 〜スーパースターシリーズ戦 平尾昌晃杯〜」は２７日、開幕した。

初日１０Ｒで「２０２５スーパースターガールズ王座決定戦」が行われ、三宅真央（２９＝山陽）が逃げ切り、７代目女王に輝いた。「女王はまだ早い気がするんですが…」と話すが、意地で取った称号だ。

「スタートは行かないと、と思った」

気合の飛び出しで主導権を握る。だが、道中は楽な展開ではなかった。前回覇者・高橋絵莉子が内から仕掛けてくるが「内を開けないように」と必死のブロック。最終周４コーナーは外から猛追されて並走状態でのゴールに「２着かと思って喜べなかった」と振り返るが、僅差で振り切った。

このレースへの思いは誰にも負けなかった。

「去年、ケガで入院していて、ガールズ王座決定戦はベッドで見ていた。すごく出たかったので、今年は繰り上がりで出られたし、去年の分まで頑張ろうと思った。絶対取りたかったのでうれしい」

今回は岡谷美由紀の欠場で繰り上がり出場。そのチャンスをモノにした。ただ、今節は始まったばかり。「残り４日は、少しでもいい着を目指して頑張りたい。今年２回優出できたけど、優勝がないので頑張りたい」と悲願のＶを目指し、２日目以降の好走を誓った。