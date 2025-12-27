12月27日、中山競馬場で行われた12R・グレイトフルステークス（3歳上3勝クラス・芝2500m）は、丹内祐次騎乗の1番人気、ミクニインスパイア（牡3・美浦・林徹）が快勝した。2馬身差の2着にアマキヒ（牡3・美浦・国枝栄）、3着にローザサンリヴァル（牡4・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは2:35.5（良）。

2番人気でT.マーカンド騎乗、レッドテリオス（牡4・美浦・古賀慎明）は、6着敗退。

注目の有馬記念と同距離レース

丹内祐次騎乗の1番人気、ミクニインスパイアが人気に応えて快勝した。14番枠からのスタートで、道中は中段から徐々に押し上げるレース運び。2周目向こう正面では一気に3、4番手まで押し上げると、外を回される競馬になりながらも最後までしぶとく伸びて、持続力を示した勝ちっぷりだった。

ミクニインスパイア 7戦4勝

（牡3・美浦・林徹）

父：アドマイヤマーズ

母：シルクヴィーナス

母父：ティンバーカントリー

馬主：ミクニ

生産者：オリエント牧場